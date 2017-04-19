На Сахалине проснулись клещи: как не стать добычей хищников
Курс вакцинации нужно проводить не позднее, чем за 2 недели до посещения очага клещевого энцефалита
Эпидемиологи сообщают: на Сахалине активизировались клещи. Весна в области прорвалась сквозь зимнюю стужу лишь в конце апреля и голодные паразиты уже вышли на охоту. Их первой жертвой в этом году стал житель Горнозаводска Невельского района.
Мы напоминаем читателям об опасности, исходящей от клещей, и предлагаем еще раз повторить простые правила профилактики — в наших карточках.
Где в Сахалинской области можно «поймать» зараженного клеща?
Практически везде. Кроме, пожалуй, Курильских островов. Эндемичными по клещевому энцефалиту являются 15 из 18 административных районов: Александровск-Сахалинский, Курильский, Долинский, Анивский, Углегорский, Поронайский, Макаровский, Томаринский, Тымовский, Холмский, Невельский, Корсаковский, Смирныховский, Ногликский районы и Южно-Сахалинск.
Какова вероятность, что укусивший меня клещ окажется зараженным?
В 2016 году эксперты центра эпидемиологии проанализировали 892 клеща, снятых с островитян. Каждый 15-й клещ оказался заражен энцефалитом, каждый 6-й — боррелиозом. Кстати, в 2017 году прогнозируется рост популяции клещей в сахалинских лесах.
Где были пойманы эти зараженные клещи?
Энцефалитных клещей привезли из Корсаковского, Холмского, Анивского, Долинского, Макаровского, Невельского, Томаринского, Углегорского районов и, конечно из Южно-Сахалинска. Боррелиозных клещей островитяне поймали в Александровск-Сахалинском, Анивском, Поронайском, Корсаковском, Долинском, Углегорском, Холмском, Невельском, Томаринском, Южно-Курильском, Макаровском районах и в Южно-Сахалинске.
Ходят слухи, что эта зараза не берет суровых сахалинцев, они не заболевают...
В 2016 году зарегистрировано четыре случая заболевания клещевым энцефалитом среди островитян. Заразились трое жителей Южно-Сахалинска и один житель Поронайского района. Боррелиозом в прошлом году заболели 45 человек. С присасыванием таежных клещей в 2016 году к медикам обратилось 1843 человека, из них 489 - дети до 17 лет.
И что теперь, не отправлять ребенка в летний лагерь?
Благодаря своевременным проведениям акарицидных обработок территорий детских загородных учреждений, пострадавших от присасывания иксодовых клещей среди отдыхающих детей не зарегистрировано.
Где еще находиться безопасно?
Еще осенью прошлого года губернатор Олег Кожемяко поручил главам всех муниципальных образований перед новым опасным сезоном провести акарицидную обработку в местах массового отдыха населения — в скверах и парках, а также на территориях больниц, образовательных учреждений, загородных предприятий общественного питания, кладбищ, садовых участков, баз отдыха, мест хозяйственной деятельности. Обработка начнется в начале мая.
А как подготовить себя к выходу в наши небезопасные леса?
Прежде всего сделать прививку. В мае вакцинация проходит по «быстрой схеме» - две прививки с интервалом 1-7 месяцев. В ОМС такая услуга не входит, так что инъекцию придется делать за свой счет. Стоимость одной дозы - 615 рублей. Курс вакцинации можно проводить в течение всего года, в том числе и летом, но не позднее, чем за 2 недели до посещения очага клещевого энцефалита. Сделать прививку можно в своей поликлинике по месту жительства.
И, конечно, при выходе в лес не стоит забывать о закрытой одежде, репеллентах и регулярных увлекательных взаимоосмотрах.
Мы напоминаем читателям об опасности, исходящей от клещей, и предлагаем еще раз повторить простые правила профилактики — в наших карточках.
Где в Сахалинской области можно «поймать» зараженного клеща?
Практически везде. Кроме, пожалуй, Курильских островов. Эндемичными по клещевому энцефалиту являются 15 из 18 административных районов: Александровск-Сахалинский, Курильский, Долинский, Анивский, Углегорский, Поронайский, Макаровский, Томаринский, Тымовский, Холмский, Невельский, Корсаковский, Смирныховский, Ногликский районы и Южно-Сахалинск.
Какова вероятность, что укусивший меня клещ окажется зараженным?
В 2016 году эксперты центра эпидемиологии проанализировали 892 клеща, снятых с островитян. Каждый 15-й клещ оказался заражен энцефалитом, каждый 6-й — боррелиозом. Кстати, в 2017 году прогнозируется рост популяции клещей в сахалинских лесах.
Где были пойманы эти зараженные клещи?
Энцефалитных клещей привезли из Корсаковского, Холмского, Анивского, Долинского, Макаровского, Невельского, Томаринского, Углегорского районов и, конечно из Южно-Сахалинска. Боррелиозных клещей островитяне поймали в Александровск-Сахалинском, Анивском, Поронайском, Корсаковском, Долинском, Углегорском, Холмском, Невельском, Томаринском, Южно-Курильском, Макаровском районах и в Южно-Сахалинске.
Ходят слухи, что эта зараза не берет суровых сахалинцев, они не заболевают...
В 2016 году зарегистрировано четыре случая заболевания клещевым энцефалитом среди островитян. Заразились трое жителей Южно-Сахалинска и один житель Поронайского района. Боррелиозом в прошлом году заболели 45 человек. С присасыванием таежных клещей в 2016 году к медикам обратилось 1843 человека, из них 489 - дети до 17 лет.
И что теперь, не отправлять ребенка в летний лагерь?
Благодаря своевременным проведениям акарицидных обработок территорий детских загородных учреждений, пострадавших от присасывания иксодовых клещей среди отдыхающих детей не зарегистрировано.
Где еще находиться безопасно?
Еще осенью прошлого года губернатор Олег Кожемяко поручил главам всех муниципальных образований перед новым опасным сезоном провести акарицидную обработку в местах массового отдыха населения — в скверах и парках, а также на территориях больниц, образовательных учреждений, загородных предприятий общественного питания, кладбищ, садовых участков, баз отдыха, мест хозяйственной деятельности. Обработка начнется в начале мая.
А как подготовить себя к выходу в наши небезопасные леса?
Прежде всего сделать прививку. В мае вакцинация проходит по «быстрой схеме» - две прививки с интервалом 1-7 месяцев. В ОМС такая услуга не входит, так что инъекцию придется делать за свой счет. Стоимость одной дозы - 615 рублей. Курс вакцинации можно проводить в течение всего года, в том числе и летом, но не позднее, чем за 2 недели до посещения очага клещевого энцефалита. Сделать прививку можно в своей поликлинике по месту жительства.
И, конечно, при выходе в лес не стоит забывать о закрытой одежде, репеллентах и регулярных увлекательных взаимоосмотрах.
Важно! Прививка от клещевого энцефалита не предохраняет от укусов и не спасает от других заболеваний, которые переносят клещи: боррелиоза, бабезиоза и других. Так что одеваться как следует необходимо.
иллюстрация: encephalitis.ru
Скажем, мне не повезло и меня укусил клещ, что делать?
Скорее снимите с себя это животное! Лучше, чтобы вам помог врач. Но, если нет такой возможности, попробуйте самостоятельно. Чем быстрее снят клещ, тем меньше вероятность передачи вируса. Только торопитесь осторожно, чтобы не оборвать хоботок. Лучше вытаскивать из себя клеща пинцетом, держа инструмент перпендикулярно коже. Захватив членистоногое поближе к голове, его нужно как бы выкрутить из кожи, а место укуса продезинфицировать спиртом, йодом или одеколоном. Вымойте руки после операции. Обратитесь в ближайшее медицинское учреждение — поликлинику или травмпункт.
А разве не проще капнуть на клеща маслом ими керосином, он сам вылезет?
Медики не рекомендуют так делать, потому как это увеличивает риск
заражения боррелиозом.
Ну а после извлечения уже можно покарать букашку — раздавить, сжечь...?
Давить точно не стоит - вирус может содержаться во внутренностях клеща и через микротравмы проникнуть к вам под кожу. Если не хотите жить в неведении, лучше сдайте его на анализ. Но для этого клещу стоит сохранить жизнь — поместите его в стеклянную баночку вместе со смоченной водой ваткой. На Сахалине исследования клещей проводит только лаборатория особо опасных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области», расположенная но адресу: г. Южно-Сахалинск, ул,Чехова, 28-а, телефон (4242) 46-03-38. Если клещ окажется зараженным, то вам пропишут колоть иммуноглобулин от энцефалита или пить антибиотики от баррелиоза.
А разве не проще капнуть на клеща маслом ими керосином, он сам вылезет?
Медики не рекомендуют так делать, потому как это увеличивает риск
заражения боррелиозом.
Ну а после извлечения уже можно покарать букашку — раздавить, сжечь...?
Давить точно не стоит - вирус может содержаться во внутренностях клеща и через микротравмы проникнуть к вам под кожу. Если не хотите жить в неведении, лучше сдайте его на анализ. Но для этого клещу стоит сохранить жизнь — поместите его в стеклянную баночку вместе со смоченной водой ваткой. На Сахалине исследования клещей проводит только лаборатория особо опасных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области», расположенная но адресу: г. Южно-Сахалинск, ул,Чехова, 28-а, телефон (4242) 46-03-38. Если клещ окажется зараженным, то вам пропишут колоть иммуноглобулин от энцефалита или пить антибиотики от баррелиоза.
Всем безопасного отдыха!
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