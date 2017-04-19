На Сахалине проснулись клещи: как не стать добычей хищников

Эпидемиологи сообщают: на Сахалине активизировались клещ и. Весна в области прорвалась сквозь зимнюю стужу лишь в конце апреля и

голодные паразиты уже

вышли на охоту. Их первой жертвой в этом году стал житель

Горнозаводска Невельского района.

Мы напоминаем читателям об опасности, исходящей от клещ ей, и

предлагаем еще раз повторить простые правила профилактики — в наших карточках.

Где в Сахалинской области можно «поймать» зараженного клещ а?

Практически везде. Кроме, пожалуй, Курильских островов. Эндемичными по клещ евому

энцефалиту являются 15 из 18 административных районов:

Александровск-Сахалинский, Курильский, Долинский, Анивский,

Углегорский, Поронайский, Макаровский, Томаринский, Тымовский,

Холмский, Невельский, Корсаковский, Смирныховский, Ногликский районы и

Южно-Сахалинск.

Какова вероятность, что укусивший меня клещ окажется зараженным?

В 2016 году эксперты центра эпидемиологии проанализировали 892 клещ а,

снятых с островитян. Каждый 15-й клещ оказался заражен

энцефалитом, каждый 6-й — боррелиозом. Кстати, в 2017 году

прогнозируется рост популяции клещ ей в сахалинских лесах.

Где были пойманы эти зараженные клещ и?

Энцефалитных клещ ей привезли из Корсаковского, Холмского, Анивского,

Долинского, Макаровского, Невельского, Томаринского, Углегорского

районов и, конечно из Южно-Сахалинска.

Боррелиозных клещ ей островитяне поймали в Александровск-Сахалинском,

Анивском, Поронайском, Корсаковском, Долинском, Углегорском, Холмском,

Невельском, Томаринском, Южно-Курильском, Макаровском районах и в

Южно-Сахалинске.

Ходят слухи, что эта зараза не берет суровых сахалинцев, они не заболевают...

В 2016 году зарегистрировано четыре случая заболевания клещ евым

энцефалитом среди островитян. Заразились трое жителей Южно-Сахалинска

и один житель Поронайского района. Боррелиозом в прошлом году заболели

45 человек.

С присасыванием таежных клещ ей в 2016 году к медикам

обратилось 1843 человека, из них 489 - дети до 17 лет.

И что теперь, не отправлять ребенка в летний лагерь?

Благодаря своевременным проведениям акарицидных обработок территорий

детских загородных учреждений, пострадавших от присасывания иксодовых

клещ ей среди отдыхающих детей не зарегистрировано.

Где еще находиться безопасно?

Еще осенью прошлого года губернатор Олег Кожемяко поручил главам всех

муниципальных образований перед новым опасным сезоном провести

акарицидную обработку в местах массового отдыха населения — в скверах

и парках, а также на территориях больниц, образовательных учреждений,

загородных предприятий общественного питания, кладбищ, садовых

участков, баз отдыха, мест хозяйственной деятельности. Обработка

начнется в начале мая.

А как подготовить себя к выходу в наши небезопасные леса?

Прежде всего сделать прививку. В мае вакцинация проходит по

«быстрой схеме» - две прививки с интервалом 1-7 месяцев. В ОМС такая у

слуга не входит, так что инъекцию придется делать за свой счет.

Стоимость одной дозы - 615

рублей. Курс вакцинации можно проводить в течение всего года, в том

числе и летом, но не позднее, чем за 2 недели до посещения очага

клещ евого энцефалита. Сделать прививку можно в своей поликлинике по

месту жительства.

И, конечно, при выходе в лес не стоит забывать о закрытой одежде,

репеллентах и регулярных увлекательных взаимоосмотрах.