Городской субботник в Южно-Сахалинске состоится 29 апреля

Генеральная уборка Южно-Сахалинска начнется 29 апреля в 10.00, сообщает пресс-служба мэрии. В этом году общегородской субботник состоится в один день со Всероссийским экологическим субботником. Будут очищены от мусора берега рек Сусуи и Рогатки.

На уборку улиц, скверов, газонов, площадей и дворовых территорий выйдут дорожные службы, сотрудники органов власти, управляющих компаний, организаций и предприятий всех форм собственности.

Принять участие в субботнике приглашаются неравнодушные жители. Управляющие компании обеспечат их необходимым инвентарем. Горожанам, которые примут решение навести порядок на не закрепленных за определенными компаниями или организациями территориях, о наличии пакетов с мусором необходимо сообщать в МКУ «Управление мониторинга городского хозяйства» по новому номеру телефона 300-461 (доб. 1-10).

Отметим, что 29 апреля полигон ТБО будет бесплатно принимать мусор, собранный на субботнике. Для этого необходимо перед выездом сообщить номер автомобиля по телефону 300-461 (доб. 1-10).