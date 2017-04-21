новости
новости
Регистрация
Городской субботник в Южно-Сахалинске состоится 29 апреля

Городской субботник в Южно-Сахалинске состоится 29 апреля

Власти приглашают присоединиться к уборке всех горожан

Генеральная уборка Южно-Сахалинска начнется 29 апреля в 10.00, сообщает пресс-служба мэрии. В этом году общегородской субботник состоится в один день со Всероссийским экологическим субботником. Будут очищены от мусора берега рек Сусуи и Рогатки.

На уборку улиц, скверов, газонов, площадей и дворовых территорий выйдут дорожные службы, сотрудники органов власти, управляющих компаний, организаций и предприятий всех форм собственности.

Принять участие в субботнике приглашаются неравнодушные жители. Управляющие компании обеспечат их необходимым инвентарем. Горожанам, которые примут решение навести порядок на не закрепленных за определенными компаниями или организациями территориях, о наличии пакетов с мусором необходимо сообщать в МКУ «Управление мониторинга городского хозяйства» по новому номеру телефона 300-461 (доб. 1-10).

Отметим, что 29 апреля полигон ТБО будет бесплатно принимать мусор, собранный на субботнике. Для этого необходимо перед выездом сообщить номер автомобиля по телефону 300-461 (доб. 1-10).

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:11 0
Другие статьи по темам
Прочее
субботник
Популярное на ASTV
Теракт на Сахалине предотвратила ФСБ
Теракт на Сахалине предотвратила ФСБ
"Нет ничего удивительного, что террористы выбрали для подготовки взрыва Сахалин" - Сергей Гончаров
"Нет ничего удивительного, что террористы выбрали для подготовки взрыва Сахалин" - Сергей Гончаров
Освободившимся заключенным предложили выдавать по 50 тысяч рублей
Освободившимся заключенным предложили выдавать по 50 тысяч рублей
Автомобилисту в Южно-Сахалинске стало плохо во время движения по проспекту Мира
Автомобилисту в Южно-Сахалинске стало плохо во время движения по проспекту Мира

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
trdsport65
Написано сегодня, в 14:20
это хорошая новость. всегда с соседями выходим на субботник!
Ответить
0
Online
Vladiksakh65 Online
Написано сегодня, в 14:43
Кто бревно будет носить ? Амурский или Сергей ?
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Юные хоккеисты продолжают борьбу за Кубок губернатора Сахалинской области
Юные хоккеисты продолжают борьбу за Кубок губернатора Сахалинской области
Мемориальный мозаичный комплекс возле мэрии Южно-Сахалинска отреставрируют
Мемориальный мозаичный комплекс возле мэрии Южно-Сахалинска отреставрируют
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru