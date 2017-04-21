Для переселенцев из аварийного жилья на Сахалине построят еще больше новых домов

На Сахалине построят 470 тысяч квадратных метров жилья для переселенцев из аварийного жилфонда. Об этом сообщил губернатор Олег Кожемяко, представляя сегодня отчет о деятельности регионального правительства в 2016 году в Сахалинской областной Думе. Озвучены в нем были не только уже достигнутые результаты, но и планы на ближайшее будущее.

В их числе - запуск новой региональной адресной программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. Ее проект сейчас подготовлен и в мае будет представлен на рассмотрение депутатов облдумы.

Программа придет на смену федеральной, которая завершает свое действие 1 сентября текущего года. При помощи нее за 5 лет в области из аварийного жилья площадью 222 тысячи квадратных метров уже переселили почти 13 тысяч человек. Новая планка, которую установили власти – в течение следующих 5 лет построить для расселения сахалинцев и курильчан, имеющих аварийные квартиры, еще 470 тысяч квадратных метров жилья.

- Сегодня мы рассматриваем возможности включения в новую программу критериев приоритетности. Чтобы право первоочередного переселения из аварийного жилья получили граждане старше 70 лет, которые имеют трудовой стаж не менее 25 лет и постоянную регистрацию по месту жительства, - сообщил губернатор. - При этом важно избежать ошибок прошлых лет, когда люди получали жилье низкого качества, без благоустройства придомовых территорий и подъездных дорог. Безусловно, это недоработки министерства строительства и самих муниципалитетов. Возведение жилья в рамках новой программы должно идти по согласованию с гражданами. Это относится и к району переселения, и конструктиву дома, и даже к расположению комнат.

Переселять людей, убежден глава области, необходимо в пределах тех территорий, где они проживают. Строительство домов, прежде всего, планируется вести на участках, которые долгие годы пустуют. Они будут передаваться в государственную собственность – это предложение сахалинских властей недавно поддержал премьер-министр Дмитрий Медведев.

К 1 июня новая региональная программа должна быть отправлена на утверждение в Правительство РФ, сообщает пресс-секретарь губернатора островного региона.