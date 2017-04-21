День призывника отметили в Южно-Сахалинске

Специально для ребят были организованы показательные выступления разведроты и спортивные состязания

День призывника отметили 26 апреля в Южно-Сахалинске около 200 будущих защитников Родины.

Первая часть мероприятия состоялась во Дворце детского и юношеского творчества, сообщает пресс-служба Центра молодежных инициатив. В фойе учреждения открылись выставки оружия от ДОСААФ России и исторических документов из частной коллекции председателя поискового фонда «Пионер» Александра Уразова. Были представлены уникальные экспонаты довоенного и после военного времени: письма, орденские книжки, удостоверения участников войны. В том числе и редкие, например, китель с парада Победы 1945 года в Москве, подлинное удостоверение сотрудника СМЕРШ.

Особый интерес у ребят, конечно, вызвала выставка оружия. Все спешили подержать его в руках и сфотографироваться на память.

По-настоящему тронула ребят встреча с ветеранами Великой Отечественной войны Михаилом Ефимовичем Яковлевым, Декабриной Михайловной Пушкаревой, участниками боевых действий в Афганистане: Игорем Георгиевичем Горожановым, Владимиром Константиновичем Цветковым, Владиславом Викторовичем Яковлевым и участником событий на острове Даманский Юрием Евгеньевичем Бимаевым. Они сказали им слова напутствия перед службой в армии.

- Ребята, хочется, чтобы вы знали как можно больше о событиях Великой Отечественной войны, о поколении победителей. Будьте преданы Отечеству и Родине. Уходя в армию важно, чтобы у вас сложилось патриотическое сознание и верность воинскому долгу, - обратился к ребятам ветеран ВОВ Михаил Яковлев.

Во второй половине дня будущие защитники Родины посетили 137-й отдельный батальон управления 68 армейского корпуса (в/ч 73489). Специально для ребят были организованы показательные выступления разведроты и спортивные состязания. Будущие новобранцы посоревновались в подтягивании на перекладине, беге на 100 метров, отжимании на брусьях и сборке/разборке оружия.