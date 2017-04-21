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Кассы железнодорожных вокзалов юга Сахалина закроются на праздники

Кассы железнодорожных вокзалов юга Сахалина закроются на праздники

В областном центре будет также ограничена работа багажного отделения

В связи с майскими праздниками 1,8 и 9 мая будет закрыто багажное отделение станции Южно-Сахалинск. Билетная касса станции Долинск 1, 4, 6, 7, 8, 9 мая и билетная касса станции Макаров 1, 2, 6, 7, 8, 9 мая также будут закрыты, сообщает пресс-служба пассажирской компании «Сахалин».

Оформление проездных документов будет производиться в поезде. Компания приносит свои извинения за доставленные неудобства.

 
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:56 0
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