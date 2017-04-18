Голосуйте за «Наследников Победы»

Напомним, детский творческий конкурс «Наследники Победы» стартовал во всех дошкольных учреждениях Южно-Сахалинска в конце марта. В итоге в финал смотра вышли шесть групп. На сайте astv.ru 18 апреля стартовало интернет-голосование. Любой желающий может отдать свой голос за понравившийся номер детского коллектива и выбрать победителя проекта медиахолдинга АСТВ и департамента образования администрации Южно-Сахалинска.

После первой недели голосования места между финалистами распределились следующим образом:

1. Детский сад «Аистенок».

2. Детский сад «Ласточка».

3. Детский сад «Светлячок».

4. Детский сад №6.

5. Детский сад «Мальвина».

6. Детский сад «Незабудка».

Прошло еще несколько дней голосования и итоговая таблица поменялась. Сейчас она выглядит следующим образом:

1.Детский сад «Ласточка».

2.Детский сад «Светлячок».

3.Детский сад № 6.

4.Детский сад «Мальвина».

5.Детский сад «Аистенок».

6.Детский сад «Незабудка».

Голосование продлится до 2 мая. У вас еще есть время отдать свой голос за лучший номер. Поддержите маленьких участников!

Медиахолдинг АСТВ и департамент образования администрации Южно-Сахалинска желает успеха всем наследникам Победы.

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