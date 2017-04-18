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Голосуйте за «Наследников Победы»

Голосуйте за «Наследников Победы»

До конца голосования осталось пять дней

Напомним, детский творческий конкурс «Наследники Победы» стартовал во всех дошкольных учреждениях Южно-Сахалинска в конце марта. В итоге в финал смотра вышли шесть групп. На сайте astv.ru 18 апреля стартовало интернет-голосование. Любой желающий может отдать свой голос за понравившийся номер детского коллектива и выбрать победителя  проекта медиахолдинга АСТВ и департамента образования администрации Южно-Сахалинска.
После первой недели голосования места между финалистами распределились следующим образом:
1.      Детский сад «Аистенок».
2.      Детский сад «Ласточка».
3.      Детский сад «Светлячок».
4.      Детский сад №6.
5.      Детский сад «Мальвина».
6.      Детский сад «Незабудка».

Прошло еще несколько дней голосования и итоговая таблица поменялась. Сейчас она выглядит следующим образом:
1.Детский сад «Ласточка».
2.Детский сад «Светлячок».
3.Детский сад № 6.
4.Детский сад «Мальвина».
5.Детский сад «Аистенок».
6.Детский сад «Незабудка».

Голосование продлится до 2 мая. У вас еще есть время отдать свой голос за лучший номер. Поддержите маленьких участников!
Медиахолдинг АСТВ и департамент образования администрации Южно-Сахалинска желает успеха всем наследникам Победы.

Посмотреть все номера и ПРОГОЛОСОВАТЬ

 

сегодня, в 11:18 0
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Событие
детский конкурс "Наследники Победы"
Люди
детские сады
Место
Южно-Сахалинск
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