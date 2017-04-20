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Жители Горнозаводска и Шебунино сами решат главные проблемы своих сел
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Жители Горнозаводска и Шебунино сами решат главные проблемы своих сел

Часть средств на выполнение работ выделят из бюджетов области и местной администрации

Жители Шебунино и Горнозаводска предложили местным администрациям для инициативного бюджетирования 27 проектов, многие из которых касаются ремонта участков дорог или тротуара, оборудование детской или спортивной площадки, благоустройство территории кладбища. 

Кроме того жители Шебунино изъявили желание благоустроить сквер Памяти погибших шахтеров и недавно открытый сквер Победы, привести в порядок дорожку, по которой ходят в школу дети, отремонтировать мост через Придорожную, а саму реку очистить от мусора. А горнозаводчане хотят благоустроить ярмарочную площадку, автобусную остановку, сквер, площадку для катания на роликах, аллею со скамейками в районе пешеходного моста. 

Инициативные группы граждан совместно с сотрудниками невельской администрации займутся работой над проектами. Чиновники помогут подсчитать затраты и подготовить документы для конкурса. Отобранные проекты планируется включить в бюджет Невельского района на 2018 год. 

- Местных жителей привлекаем к решению вопросов и реализации проектов не просто так, именно они знают в чем нуждается их населенный пункт, - отмечает вице-мэр Невельского городского округа Татьяна Сидорук. - Конечно, построить здание или капитально отремонтировать дорогу за счет системы инициативного бюджетирования не получится. А вот сделать село более комфортным для жизни вполне возможно. К тому же значительно повышается ответственность граждан, ведь в таком случае в объект вложены их собственные силы и средства. 

Внедрения инициативного бюджетирования в Невельском районе продолжается. Встречи пройдут во всех сельских населенных пунктах муниципалитета. Ближайшие из них – Ясноморское и Колхозное, сообщает пресс-служба администрации Невельска. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:05 +4
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Сахалинская областьНевельский районГорнозаводскШебунино
Прочее
инициативное бюджетирование
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Комментарии
Online
Сергей Маслаков Online
Написано сегодня, в 16:15
Может южно-сахалинцам самим асфальт начать класть, чтоб дороги стали лучше? )
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+7
Сандра Клайд
Написано сегодня, в 16:51
Сергей Маслаков, ога, и самим его производить, чтоб не только технология укладки соблюдалась, но и производства асфальтовой смеси...
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+5
Online
VLадимир Online
Написано сегодня, в 16:58
Сергей Маслаков, может всё таки каждый своим делом должен заниматься?
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+3
Online
Сергей Маслаков Online
Написано сегодня, в 17:25
VLадимир, должен-то должен. Но что делать, когда должен, а не можешь? )
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+3
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 16:54
Написано: "- Местных жителей привлекаем к решению вопросов и реализации проектов не просто так, именно они знают в чем нуждается их населенный пункт, - отмечает вице-мэр Невельского городского округа Татьяна Сидорук."

Гнать такую администрацию, которая не знает, что нужно населению, метлой....
За что только вам зарплату платят?
За то , что вы собрания проводите и молоточком махаете... Помощники подсчитать затраты и подготовить документы для конкурса....
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+2
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 18:45
"...ведь в таком случае в объект вложены их собственные силы и средства. "
О как. не только труд, но и еще и бабки народные.
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0
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