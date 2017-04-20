Жители Горнозаводска и Шебунино сами решат главные проблемы своих сел

corporate.bochkari.ru

Жители Шебунино и Горнозаводска предложили местным администрациям для инициативного бюджетирования 27 проектов, многие из которых касаются ремонта участков дорог или тротуара, оборудование детской или спортивной площадки, благоустройство территории кладбища.

Кроме того жители Шебунино изъявили желание благоустроить сквер Памяти погибших шахтеров и недавно открытый сквер Победы, привести в порядок дорожку, по которой ходят в школу дети, отремонтировать мост через Придорожную, а саму реку очистить от мусора. А горнозаводчане хотят благоустроить ярмарочную площадку, автобусную остановку, сквер, площадку для катания на роликах, аллею со скамейками в районе пешеходного моста.

Инициативные группы граждан совместно с сотрудниками невельской администрации займутся работой над проектами. Чиновники помогут подсчитать затраты и подготовить документы для конкурса. Отобранные проекты планируется включить в бюджет Невельского района на 2018 год.

- Местных жителей привлекаем к решению вопросов и реализации проектов не просто так, именно они знают в чем нуждается их населенный пункт, - отмечает вице-мэр Невельского городского округа Татьяна Сидорук. - Конечно, построить здание или капитально отремонтировать дорогу за счет системы инициативного бюджетирования не получится. А вот сделать село более комфортным для жизни вполне возможно. К тому же значительно повышается ответственность граждан, ведь в таком случае в объект вложены их собственные силы и средства.

Внедрения инициативного бюджетирования в Невельском районе продолжается. Встречи пройдут во всех сельских населенных пунктах муниципалитета. Ближайшие из них – Ясноморское и Колхозное, сообщает пресс-служба администрации Невельска.