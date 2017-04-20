В Южно-Сахалинске ограничат движение в районе пересечения улиц Тихой и Деповской

В Южно-Сахалинске на 3 дня ограничат автомобильное движение в районе пересечения улиц Тихой и Деповской. Это связано с ремонтными работами на тепловых сетях.

Движение транспорта ограничат 27 апреля с 9.00. Объезд будет осуществляться по улицам Телеграфная, Западная и Хлебная. Завершить работы планируется вечером 30 апреля.

АО «СКК» просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заблаговременно планировать маршруты своего передвижения в данной части города.