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Сахалинские КВНщики сразятся за звание лучшей команды юмористов
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Сахалинские КВНщики сразятся за звание лучшей команды юмористов

Победитель осенью отправится на финал всероссийских соревнований в Анапу

3 мая в киноконцертном зале "Октябрь" состоятся областные финальные игры Всероссийской Юниор-Лиги КВН 2017, посвященные Всемирному фестивалю молодежи и студентов, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона. 

В играх примут участие команды-победители полуфинальных игр из муниципальных образований Сахалинской области: Охинского, Александровск-Сахалинского, Тымовского, Холмского городских округов, а также из Южно-Сахалинска. Всего девять команд КВН.

Лучшие сахалинские команды КВН будут бороться за право представлять островной регион на Международном фестивале, который состоится осенью 2017 года в городе Анапа.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:39 +2
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