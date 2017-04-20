Сахалинские КВНщики сразятся за звание лучшей команды юмористов

3 мая в киноконцертном зале "Октябрь" состоятся областные финальные игры Всероссийской Юниор-Лиги КВН 2017, посвященные Всемирному фестивалю молодежи и студентов, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.

В играх примут участие команды-победители полуфинальных игр из муниципальных образований Сахалинской области: Охинского, Александровск-Сахалинского, Тымовского, Холмского городских округов, а также из Южно-Сахалинска. Всего девять команд КВН.

Лучшие сахалинские команды КВН будут бороться за право представлять островной регион на Международном фестивале, который состоится осенью 2017 года в городе Анапа.