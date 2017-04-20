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Новые памятники появятся на Сахалине и Курилах

Новые памятники появятся на Сахалине и Курилах

В районах установят памятные стелы, скульптуры, мемориальные доски

Сразу несколько общественных инициатив, связанных с установкой на территории островного региона новых памятников историко-культурного наследия, обсудили члены экспертного Совета.

Как сообщают в пресс-службе правительства Сахалинской области, островные историки, архитекторы, писатели, представители сахалинских общественных организаций, принимавшие участие в обсуждении, поддержали предложение увековечить имя Героя Советского Союза Алексея Гнечко, установив мемориальную доску в Южно-Курильске. Было также одобрено предложение возвести памятник ветеранам Великой Отечественной войны в селе Красногорск Томаринского городского округа.

Кроме того, принято решение разместить на фасаде СДЮСШОР по греко-римской борьбе в Южно-Сахалинске мемориальную доску ветерану Великой Отечественной войны, участнику освобождения Сахалина и Курильских островов Валентину Землякову. С такой инициативой выступили представители Сахалинской региональной общественной организации «Федерация шахмат ветеранов Великой Отечественной войны и трудового фронта Сахалина и Курил». Валентин Фадеевич прожил на острове более 50 лет и в послевоенные годы трудился в различных отраслях народного хозяйства Сахалина. Увлекся шахматами. Участвовал в международных турнирах в Мальте и Швейцарии, становился чемпионом и призером российских соревнований. В 77 лет на конгрессе в Словении ему было присвоено звание мастера ФИДЕ. Книгу рекордов Гинесса называет Валентина Землякова самым пожилым шахматистом планеты.

Кроме того, на заседании обсудили установку в Южно-Сахалинске памятника Владимиру Высоцкому, бюста (скульптуры) татарскому поэту Габдулле Тукай, а также благоустройство сквера и возведение памятной стелы в память об экипаже пропавшей рыболовецкой шхуны «Удача» и всех рыбаков в Невельске.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:30 0
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