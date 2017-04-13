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На Сахалине восстановливают крыши пострадавших при пожарах двух многоквартирных домов

На Сахалине восстановливают крыши пострадавших при пожарах двух многоквартирных домов

Жилое здание в Холмске уже получило новую кровлю, а на многоэтажке в Углегорске начата установка стропильной системы

Жилое здание в Холмске, где возгорание произошло около двух недель назад, уже получило новую кровлю. А на многоэтажке в Углегорске начата установка стропильной системы. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Сахалинской области Александр Житков, который курирует проведение аварийно-восстановительных работ.

Напомним, пожары на крышах двух многоквартирных домов в сахалинских районах случились с интервалом в 9 дней. 13 апреля вспыхнула верхняя часть 168-квартирного пятиэтажного здания в Холмске по улице Первомайской, 2. Огонь уничтожил деревянные конструкции кровли на площади около 1000 квадратных метров. Дом лишился электро- тепло- и водоснабжения, многие квартиры были залиты водой.  

Около 600 квадратных метров крыши сгорело у четырехэтажного 64-квартирного дома по улице Победы, 140 в городе Углегорск. Возгорание там было зафиксировано вечером 22 апреля.

Как сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области, сейчас сгоревшие верхние части обоих зданий восстанавливаются. 

- В Холмске на вчерашний день строительство крыши на многоэтажном доме завершено. Установлена стропильная система, сделана обрешетка, которая укрыта гидроизолирующим материалом – он защитит дом от атмосферных осадков, - рассказал Александр Житков. - Сейчас строителям предстоит дополнительно укрепить стропильную систему. А затем, в первых числах мая начнется монтаж профнастила. На проведение работ потребуется еще около 10-14 дней.

На пострадавшем от огня доме в Углегорске начата установка стропильной системы. В частности, смонтированы 22 железобетонных фундаментных блока, которые будут держать центральный брус, закреплены первые семь стропильных конструкций. 

- Задача – за три дня полностью поставить стропила, к началу мая – сделать обрешетку новой крыши, чтобы впоследствии укрыть ее гидроизолирующим материалом. На строительной площадке сейчас находятся 16 рабочих, составлены производственные графики. Работы будут вестись без праздников и выходных, - отметил заместитель председателя правительства области.

11 жителям, которые потеряли имущество в результате ликвидации пожара на многоэтажном доме в Углегорске оказана материальная помощь. Еще 6 заявлений на предоставление единовременных выплат сейчас рассматриваются местной администрацией.

Как ранее сообщалось, управляющие компании этого района сейчас обследуют чердаки всех многоэтажных домов на предмет доступности в них посторонних лиц. По одной из версий на крыше пострадавшего от пожара дома присутствовал внешний источник огня.

Галерея
На Сахалине восстановливают крыши пострадавших при пожарах двух многоквартирных домов, Фото: 1
На Сахалине восстановливают крыши пострадавших при пожарах двух многоквартирных домов, Фото: 2
На Сахалине восстановливают крыши пострадавших при пожарах двух многоквартирных домов, Фото: 3
На Сахалине восстановливают крыши пострадавших при пожарах двух многоквартирных домов, Фото: 4
На Сахалине восстановливают крыши пострадавших при пожарах двух многоквартирных домов, Фото: 5
На Сахалине восстановливают крыши пострадавших при пожарах двух многоквартирных домов, Фото: 6
На Сахалине восстановливают крыши пострадавших при пожарах двух многоквартирных домов, Фото: 7
На Сахалине восстановливают крыши пострадавших при пожарах двух многоквартирных домов, Фото: 8
На Сахалине восстановливают крыши пострадавших при пожарах двух многоквартирных домов, Фото: 9
На Сахалине восстановливают крыши пострадавших при пожарах двух многоквартирных домов, Фото: 10
На Сахалине восстановливают крыши пострадавших при пожарах двух многоквартирных домов, Фото: 11
На Сахалине восстановливают крыши пострадавших при пожарах двух многоквартирных домов, Фото: 12
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На Сахалине восстановливают крыши пострадавших при пожарах двух многоквартирных домов
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:11 0
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Комментарии
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atm Online
Написано сегодня, в 09:45
Интересно, в Холмске на вчерашний день завершено строительство крышы, но профнастил будут стелить в первых числах мая. Всегда думала, что крыша - это и стропила и обрешетка и утеплитель и, в том числе, покрытие, в данном случае профнастил
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