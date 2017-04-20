Более 30 елей выкопали на проспекте Победы в Южно-Сахалинске

Деревья, которые высадили на проспекте Победы в Южно-Сахалинске несколько лет назад, не выстояли и двух сезонов. Состояние саженцев ухудшилось еще год назад. Весной 2016 специалисты пытались как-то реабилитировать хвойные, но после минувшей зимы решили все-таки выкопать деревья и пересадить на специальный участок в Христофоровке. Если повезет, саженцы смогут выздороветь.

Директор МБУ "Зеленый город" Сергей Троян рассказал, что на состояние елок могли повлиять много факторов. Возможно, была повреждена корневая система при транспортировке, или попался недобросовестный поставщик. Елки очень болезненно воспринимают пересадку и когда корни завоздушиваются. В таких условиях они тут же высыхают и потом очень сильно болеют.

Теперь на проспекте Победы вместо елей появятся порядка ста ясеней и кленов. Всего в 2017 году в Южно-Сахалинске высадят более 500 деревьев и 26 тысяч кустарников. Саженцы появятся на проспекте Мира, улицах Комсомольской и Горького. Также к майским праздникам в городе высадят и первые однолетние цветы. Их посадка начнется в пятницу, 28 апреля. К 9 мая в областном центре клумбы украсят более 200 тысяч цветущих растений.