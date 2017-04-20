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Более 30 елей выкопали на проспекте Победы в Южно-Сахалинске

Более 30 елей выкопали на проспекте Победы в Южно-Сахалинске

Деревья не смогли прижиться

Деревья, которые высадили на проспекте Победы в Южно-Сахалинске несколько лет назад, не выстояли и двух сезонов. Состояние саженцев ухудшилось еще год назад. Весной 2016 специалисты пытались как-то реабилитировать хвойные, но после минувшей зимы решили все-таки выкопать деревья и пересадить на специальный участок в Христофоровке. Если повезет, саженцы смогут выздороветь.

Директор МБУ "Зеленый город" Сергей Троян рассказал, что на состояние елок могли повлиять много факторов. Возможно, была повреждена корневая система при транспортировке, или попался недобросовестный поставщик. Елки очень болезненно воспринимают пересадку и когда корни завоздушиваются. В таких условиях они тут же высыхают и потом очень сильно болеют.  

Теперь на проспекте Победы вместо елей появятся порядка ста ясеней и кленов. Всего в 2017 году в Южно-Сахалинске высадят более 500 деревьев и 26 тысяч кустарников. Саженцы появятся на проспекте Мира, улицах Комсомольской и Горького. Также к майским праздникам в городе высадят и первые однолетние цветы. Их посадка начнется в пятницу, 28 апреля. К 9 мая в областном центре клумбы украсят более 200 тысяч цветущих растений.

Автор: Кристина Арлушина, сегодня, в 15:19 +2
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Комментарии
Кристина
Написано сегодня, в 15:25
Деньги пустили в
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+4
Маргарита
Написано сегодня, в 15:34
Сначала мы все выкарчевываем, потом сажаем новое, потом опять выкорчевываем. Уже бы просто ни к чему не притрагивались.
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+5
Moksha
Написано сегодня, в 15:36
"выкопать деревья и пересадить на специальный участок в Христофоровке. Если повезет, саженцы смогут выздороветь."
С глаз долой, из сердца вон, чтобы глаза не мозолили
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+5
чeLOVEк NaStRoEniE
Написано сегодня, в 15:44
Moksha, ага в Христофоровке они выздоровеют.
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+5
Reader
Написано сегодня, в 15:42
'эх.. жаль. Ломать не строить (с)
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+5
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 15:53
А где гарантия, что сейчас не повредят корневую систему при транспортировке?
Больных повезли на другую территорию....
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+6
ritupe
Написано сегодня, в 15:57
Со всей любовью к песне, в которой упоминаются семена ясеня, но!!!
Честно!!! Дерево так себе...позже всех деревьев на нем появляются листья и раньше всех они облетают..(( ну неужели нельзя липы посадить?!! Такое дерево приятное!
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+4
senchick
Написано сегодня, в 16:09
"Елей" выкопали неделю назад (или полторы, не помню, а искать когда писал об этом лень) и только сегодня очнулись и обнаружили
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+2
Online
atm Online
Написано сегодня, в 16:27
Хвойные деревья вообще очень долго приживаются при пересадке, зато растут долго, а лиственные наоборот, наверное нужно было сажать их через одно. Сначала лиственные радовали бы глаз, а лет через 10 и елочки. Быстро то растут только однолетники.
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+3
Сандра Клайд
Написано сегодня, в 16:42 Отредактированно сегодня, в 16:44
https://www.youtube.com/watch?v=pRoVFWu9wj8 Пусть чиновники администрации поучатся как надо пересаживать взрослые деревья! неужели их жизненный опыт не говорит им, что карандашики-деревья, тем более, хвойные, не выживают в городской среде.
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+4
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