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Эбеко снова осыпал Северо-Курильск пеплом
Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН

Эбеко снова осыпал Северо-Курильск пеплом

За неделю произошло около пяти крупных выбросов

Продолжается активность вулкана Эбеко на Парамушире. 14, 16 и 19 апреля он выбрасывал в воздух несколько столбов пепла высотой до 3.2 км. А 18 апреля жители Северо-Курильска могли наблюдать в городе пеплопад. 

Напомним, что вулкану все еще присвоен оранжевый код авиационной опасности. Это означает его повышенную активность, а также высокую вероятность извержения. Пепловые выбросы могут достигать 5 км в высоту, что представляет опасность для низколетящих самолетов. 

Администрация Северо-Курильска предупреждает местных жителей, что вулканический пепел может быть очень опасен. Перед выходом на улицу рекомендуется защитить органы дыхания от пепла респираторами или марлевыми повязками.

Последнее крупное извержение Эбеко с последующим пеплопадом в Северо-Курильске произошло почти два месяца назад - 9 марта. Тогда в течение недели произошло около 15 пепловых выбросов высотой до 2-3 км. 

Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 13:19 +1
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Комментарии
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Написано сегодня, в 13:26
Страшно, но все таки красиво
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