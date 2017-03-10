Эбеко снова осыпал Северо-Курильск пеплом

Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН

Продолжается активность вулкана Эбеко на Парамушире. 14, 16 и 19 апреля он выбрасывал в воздух несколько столбов пепла высотой до 3.2 км. А 18 апреля жители Северо-Курильска могли наблюдать в городе пеплопад.

Напомним, что вулкану все еще присвоен оранжевый код авиационной опасности. Это означает его повышенную активность, а также высокую вероятность извержения. Пепловые выбросы могут достигать 5 км в высоту, что представляет опасность для низколетящих самолетов.

Администрация Северо-Курильска предупреждает местных жителей, что вулканический пепел может быть очень опасен. Перед выходом на улицу рекомендуется защитить органы дыхания от пепла респираторами или марлевыми повязками.

Последнее крупное извержение Эбеко с последующим пеплопадом в Северо-Курильске произошло почти два месяца назад - 9 марта. Тогда в течение недели произошло около 15 пепловых выбросов высотой до 2-3 км.