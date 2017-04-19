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Жильцы элитного комплекса в Южно-Сахалинске носят воду ведрами

Жильцы элитного комплекса в Южно-Сахалинске носят воду ведрами

После циклона засорилась скважина, и мэрия организовала подвоз воды автоцистернами

В домах № 9 и 9-б по проспекту Победы, которые имеют автономный источник водоснабжения, начались проблемы с обеспечением водой, сообщает пресс-служба мэрии. Здания, которые имеют собственную скважину, будут подключены к центральному городскому водопроводу.

В ночь на 19 апреля, во время циклона была загрязнена скважина. Управляющая компания «Компроспект», которая обслуживает дома и скважину, при содействии служб ГО и ЧС, департамента городского хозяйства и городского водоканала проводит аварийно-восстановительные работы.

Уже завершена дезинфекция системы водоснабжения. Пробы воды проходят лабораторное исследование. До получения заключительных результатов жильцам не рекомендовано пользоваться водой из кранов. Организован ежедневный подвоз воды к домам. Информация по факту произошедшего направлена в контролирующие органы.

Принято решение подключить дома к центральному городскому водопроводу. Сейчас ведется проектировочная работа и приобретается оборудование, для того чтобы обеспечить подачу воды в дома из централизованной системы.   

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:40 +2
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Комментарии
lvista
Написано сегодня, в 09:49
Элитного? Чем он так элитен?
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+5
Online
VLадимир Online
Написано сегодня, в 09:51
lvista, тем,что воду носят вёдрами
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+7
lvista
Написано сегодня, в 09:53
VLадимир, ну.это разовый недочет, надеюсь. А так вроде дома как дома...
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+3
Online
VLадимир Online
Написано сегодня, в 09:58
lvista, не Ксюха.
У тя вход с восточной стороны,а у них с южной. У тя дом в черемушках,а у них в элитном районе,экологически чистый воздух.
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+5
Еще 2 комментария
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 10:22 Отредактированно сегодня, в 10:22
Владельцы элитного жилья уже назвали воду из ведер элитной и продают сторонникам ЗОЖ, как гомеопатическое средство для лечения простатита и грибка ног. А еще веганам и хипстерам.
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+7
YETI
Написано сегодня, в 10:41
а причём здесь циклон? это он дерьма налил в скважину?
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+1
Online
senchick Online
Написано сегодня, в 10:42
центральному городскому водопроводу.... У меня на пятый этаж еле-еле вода доходит напротив этих домов
теперь вообще воды что ли не будет
????
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+1
Online
zloy65 Online
Написано сегодня, в 10:48
senchick, ведра вам дадут
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+1
Online
senchick Online
Написано сегодня, в 10:53
zloy65, Вот поэтому изначально там и было автономно все...
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+1
VULKAN
Написано сегодня, в 10:45
Ну, не всегда же простым людям только носить...
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+1
trdsport65
Написано сегодня, в 10:50
а в соседнем доме живёт губернатор, представляю если бы там вода пропала, мэр бы лично ему в квартиру вёдра приносил
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+3
Nektos
Написано сегодня, в 11:15
trdsport65,
представляю картину
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+2
Online
senchick Online
Написано сегодня, в 11:26
trdsport65, А причем тут мэр? Там дома спроектированы через одно место заказчика и учтено, что данные дома незя напрямую подключать к центральному водоснабжению, так как сети старые
Смотрел проекты, перед строительством этих домиков и недоумевал
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+1
Veronika1211
Написано сегодня, в 12:31
trdsport65, о-о-о, думаю, коммунальщикам бы в этом случае мало не показалось
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+2
Еще 2 комментария
Online
El_Traho88 Online
Написано сегодня, в 13:21
Эх, яблочко, да с голубикою,
Подходи буржуй глазик выколю,
Глазик выколю - другой останется,
Чтоб видал говно кому кланяться.

Элита - говном полита.
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+1
Mauzer
Написано сегодня, в 13:58
Неся Хгаля воооодуууу....
Коромисло гнеееетться

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Енто шо,губер без водiцы сидить?
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0
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