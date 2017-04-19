Жильцы элитного комплекса в Южно-Сахалинске носят воду ведрами
После циклона засорилась скважина, и мэрия организовала подвоз воды автоцистернами
В домах № 9 и 9-б по проспекту Победы, которые имеют автономный источник водоснабжения, начались проблемы с обеспечением водой, сообщает пресс-служба мэрии. Здания, которые имеют собственную скважину, будут подключены к центральному городскому водопроводу.
В ночь на 19 апреля, во время циклона была загрязнена скважина. Управляющая компания «Компроспект», которая обслуживает дома и скважину, при содействии служб ГО и ЧС, департамента городского хозяйства и городского водоканала проводит аварийно-восстановительные работы.
Уже завершена дезинфекция системы водоснабжения. Пробы воды проходят лабораторное исследование. До получения заключительных результатов жильцам не рекомендовано пользоваться водой из кранов. Организован ежедневный подвоз воды к домам. Информация по факту произошедшего направлена в контролирующие органы.
Принято решение подключить дома к центральному городскому водопроводу. Сейчас ведется проектировочная работа и приобретается оборудование, для того чтобы обеспечить подачу воды в дома из централизованной системы.
У тя вход с восточной стороны,а у них с южной. У тя дом в черемушках,а у них в элитном районе,экологически чистый воздух.
Подходи буржуй глазик выколю,
Глазик выколю - другой останется,
Чтоб видал говно кому кланяться.
Элита - говном полита.
Коромисло гнеееетться
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Енто шо,губер без водiцы сидить?