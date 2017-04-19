Жильцы элитного комплекса в Южно-Сахалинске носят воду ведрами

В домах № 9 и 9-б по проспекту Победы, которые имеют автономный источник водоснабжения, начались проблемы с обеспечением водой, сообщает пресс-служба мэрии. Здания, которые имеют собственную скважину, будут подключены к центральному городскому водопроводу.

В ночь на 19 апреля, во время циклона была загрязнена скважина. Управляющая компания «Компроспект», которая обслуживает дома и скважину, при содействии служб ГО и ЧС, департамента городского хозяйства и городского водоканала проводит аварийно-восстановительные работы.

Уже завершена дезинфекция системы водоснабжения. Пробы воды проходят лабораторное исследование. До получения заключительных результатов жильцам не рекомендовано пользоваться водой из кранов. Организован ежедневный подвоз воды к домам. Информация по факту произошедшего направлена в контролирующие органы.

Принято решение подключить дома к центральному городскому водопроводу. Сейчас ведется проектировочная работа и приобретается оборудование, для того чтобы обеспечить подачу воды в дома из централизованной системы.