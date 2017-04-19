В Южно-Сахалинске состоится первый робототехнический форум

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В нем примут участие 120 детей из 11 образовательных учреждений

В четверг, 27 апреля, с 10.00 до 13.00 в Сахалинском государственном университете (ул. Пограничная, 68) пройдет первый в истории Южно-Сахалинска робототехнический форум для учащихся общеобразовательных организаций города, педагогов и обучающихся учреждений дополнительного образования, работников дошкольных образовательных организаций, преподавателей высших и средних профессиональных учебных заведений. Посетить мероприятие могут все желающие.

Как сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска, в форуме примут участие 120 детей из 11 образовательных учреждений (лицеи № 1, 2, гимназия № 1, школ № 6, 7, 19, 22, 26, 30, 32, ДД(Ю)Т). На интерактивной выставке технического творчества представят 58 проектов по следующим направлениям: робототехника, техническое моделирование, радиоконструирование, статическая компьютерная графика, динамическая компьютерная графика, интернет-технологии и web-дизайн.

Учащиеся среднего и старшего школьного возраста представят такие проекты, как устройство для автоматического полива растений на платформе Arduino, модели маяков Сахалина, полет марсохода, робот «Сборщик кубика Рубика», фортификационные сооружения Сахалинской области, экоград, энергоснабжение, сортировка мусора, ремонт дамбы, дроны в разведке местности, модель реального автомобиля, опыты со светодиодами и резисторами, моделирование в среде 3ds max, автоматизированная система транспортировки грузов, web-приложение для создания единого информационного пространства школы, робот Валли (продукт 3D-принтера), «Умный дом» на Arduino.

Своих первых роботов подготовили и учащиеся начальной школы: счастливый бычок, луноход, робот-манипулятор, легобайк, робот-водитель, строительная площадка и много других интересных проектов.

Интерактивную программу представят студенты СахГУ, Сахалинского промышленно-экономического техникума и политехнического колледжа. Например, покажут игру-квест «Тыжпрограммист», расскажут о разработанном сайте организации «Гостиница аэропорта г. Южно-Сахалинск», продемонстрируют беспилотный робоавтомобиль. Команда политехнического колледжа подготовит экспозицию «Музей технических новинок» и проведет для школьников познавательную экскурсию.

Для педагогов дошкольных организаций и общеобразовательных школ города пройдут заседания круглых столов с целью обсуждения актуальных вопросов развития технического творчества в образовательных организациях. Предполагается участие 48 педагогов из 13 общеобразовательных учреждений и 11 дошкольных организаций.