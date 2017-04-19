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Сформирован состав делегации от Сахалинской области на «Российскую студенческую весну – 2017»
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Сформирован состав делегации от Сахалинской области на «Российскую студенческую весну – 2017»

Юбилейный фестиваль пройдет в Туле с 15 по 19 мая

С 15 по 19 мая в Туле и Москве пройдет юбилейный XXV Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна". В конкурсной программе примут участие свыше 3 тысяч талантливых студентов из 85 регионов страны. В организации фестиваля будет задействовано более 800 волонтеров.

В состав команды от островного региона вошли студенты 5-ти учебных заведений области: СахГУ, Политехнического колледжа, Южно-Сахалинского педагогического колледжа, Александровск-Сахалинского колледжа, а также СахИЖТ (филиала ДВГУПС в г. Южно-Сахалинске).  Всего в составе делегации 33 человека -  победители регионального этапа Всероссийского фестиваля.

Сахалинцы представят свои творческие номера в танцевальном, вокальном, театральном направлениях, оригинальном жанре и в журналистике.

Поездка проводится при финансовой поддержке регионального министерства спорта и молодежной политики, а также Сахалинского государственного университета и Политехнического колледжа.

Уже по традиции оценивать участников будут приглашенные эксперты из разных сфер. Среди них известные певцы, музыканты, хореографы, продюсеры, телеведущие, актеры и сценаристы.

Открытие фестиваля состоится 15 мая на территории музея "Тульский кремль", а гала-концерт - 19 мая в Большом концертном зале Государственного Кремлевского дворца. Впервые за 25 лет "Российская студенческая весна" состоится в Центральном федеральном округе. 

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:46 0
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