После землетрясения в Холмске обрушились бетонные блоки

фото очевидцев

Жители Холмска сообщили astv.ru, что после землетрясения, которое жители юга Сахалина ощутили 23 апреля, в Холмске на улице Капитанской, в районе дома №3 обрушились бетонные блоки.

"Опорная стена обвалилась прямо в ливневку. Мы боимся, что наши дворы и дорогу затопит с первым же дождем. Помимо этого, с небольшой сопки на дорогу может сойти сель", - говорят холмчане.

Сегодня, 26 апреля на место выехала комиссия от администрации района. В нее вошли сотрудник управления ЖКХ города, специалист МУП УГДХ, а также представитель "Службы единого заказчика".

"Это не опорная стена, а обычное ограждение из бетонных блоков, которое было установлено во времена СССР. Проход для воды не перегорожен, так что жители могут не опасаться - их дворы не затопит. В настоящее время администрация Холмска определяет стоимость работ и будет искать подрядчика, для того, чтобы вывезти блоки", - сообщают в администрации райцентра.