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После землетрясения в Холмске обрушились бетонные блоки
фото очевидцев

После землетрясения в Холмске обрушились бетонные блоки

Администрация района ищет подрядчиков, чтобы вывезти развалившуюся конструкцию

Жители Холмска сообщили astv.ru, что после землетрясения, которое жители юга Сахалина ощутили 23 апреля, в Холмске на улице Капитанской, в районе дома №3 обрушились бетонные блоки.

"Опорная стена обвалилась прямо в ливневку. Мы боимся, что наши дворы и дорогу затопит с первым же дождем. Помимо этого, с небольшой сопки на дорогу может сойти сель", - говорят холмчане. 

Сегодня, 26 апреля на место выехала комиссия от администрации района. В нее вошли сотрудник управления ЖКХ города, специалист МУП УГДХ, а также представитель "Службы единого заказчика". 

"Это не опорная стена, а обычное ограждение из бетонных блоков, которое было установлено во времена СССР. Проход для воды не перегорожен, так что жители могут не опасаться - их дворы не затопит. В настоящее время администрация Холмска определяет стоимость работ и будет искать подрядчика, для того, чтобы вывезти блоки", - сообщают в администрации райцентра.

 

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После землетрясения в Холмске обрушились бетонные блоки, Фото: 1
После землетрясения в Холмске обрушились бетонные блоки, Фото: 2
После землетрясения в Холмске обрушились бетонные блоки, Фото: 3
После землетрясения в Холмске обрушились бетонные блоки, Фото: 4
После землетрясения в Холмске обрушились бетонные блоки, Фото: 5
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После землетрясения в Холмске обрушились бетонные блоки
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 16:52 +2
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Комментарии
Bokassa
Написано сегодня, в 16:56
"...Проход для воды не перегорожен, так что жители могут не опасаться - их дворы не затопит..." кэп на судне?? Вообще больные что ли?? Не затопит, да во всем городе подпорные стенки на соплях держатся. Того и гляди жители прибрежной зоны как нибудь вместе с селевым потоком в море переедут
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+4
КиР84
Написано сегодня, в 16:58
Не после землетрясения, а после зимы...
Сделали абы как...
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0
VULKAN
Написано сегодня, в 19:56
КиР84, Явно, со временем изменилось давление грунта, а не абы как...
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+1
leva_seaman
Написано сегодня, в 17:16
Нормальные блоки, щас поеду, заберу.
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+1
atm
Написано сегодня, в 17:18
А зачем блоки вывозить, заново установить их и все. Денег девать что ли некуда?
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+1
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 17:21
atm, Есть походу кому продать...
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+1
Maximbor
Написано сегодня, в 19:59
atm, правильно, зачем дорогу асфальтировать в городе, ямы заделать и все, денег девать не куда что ли.
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0
Online
Robinzon Online
Написано сегодня, в 17:29
"Это не опорная стена, а обычное ограждение из бетонных блоков" - сообщают в администрации райцентра. Как это не опорная стена? А какая? Декоративная? Эти блоки удерживали грунт от сползания! Это кто там такой умный в администрации? Вас там всех нужно на профпригодность проверить! Однозначно и срочно! Другого пути нет! Если этого не сделать, то совсем скоро Холмск будет называться СЕЛОМ, а городская администрация будет называться сельской!
А фамилии великих специалистов - в студию со всеми биографическими данными, чтобы жители города знали своих хероев!
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+1
NNS41148
Написано сегодня, в 18:22
Robinzon, Кожемяко в 2015 "нагнул" областную Думу,потом и Холмское собрание и вместо избранного мэра в Холмске и Корсакове появились назначенные главы администраций.Но и этого Кожемяки оказалась мало и чтоб между главой округа,он же председатель собрания "тёрок" не было,кто главный,то сейчас законом №1-ЗО от 25.01.25 выборы мэров отменены по всей области и они будут выбираться собранием из 2-х кандидатов отобранных конкурсной комиссии.Один от Кожемяки,а второй для соблюдения "демократии".И одним из критерием для отмены выборов-сейсмичность наших районов. И что мы имеем по Холмску-и мэр назначенный Кожемякой из амурских и всё равно от землятрясения убытки.
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+1
Maximbor
Написано сегодня, в 19:30
Robinzon, Господин мэр и так Холмск называет болотом, а Холмчан тунеядцами, каторые ничего не хотят, гадят везде и.т.д.
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0
Online
Robinzon Online
Написано сегодня, в 21:42
Maximbor, Для Сухомесова, судя по результатам его работы в должности руководителя администрации, Холмск это высшая ступенька в его карьерной лестнице. Как он может критиковать жителей Холмска, если за время, которое он у руля, в Холмске стало еще хуже. Сам-то откуда? С Зейского района? Это где? Это что за глухомань? Так бы и сидел там, если бы не Кожемяко О.Н.! Но, видно, ошибся Кожемяко с выбором кандидатуры на место мэра. В городе стало не просто плохо, а очень плохо! А что могу посоветовать Сухомесову: занимая должность мэра, нужно РАБОТАТЬ, РАБОТАТЬ и еще раз РАБОТАТЬ, а не жаловаться на холмчан, подобрать команду профессионалов, а не собирать никому негодных и ничего не соображающих приспособленцев и шалопаев из других городов области и раздавать им квартиры в приличных домах. А если нет команды и в городе становится все хуже и хуже, тогда нужно упаковывать чемоданы, другого варианта нет!
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0
bernizet1945
Написано сегодня, в 17:40
Это кто там такой умный в администрации? там всех нужно на профпригодность проверить! ---- https://www.youtube.com/watch?v=rMPKgZ7lv_I вот все ответы -Кто там такой умный
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−1
bernizet1945
Написано сегодня, в 17:42
что представляет собой коллективный мозг работников Холмской администраций , который и принимает столь не популярные у горожан решения https://www.youtube.com/watch?v=Z9Ua9LQuVwQ
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−1
Online
babaj Online
Написано сегодня, в 17:48 Отредактированно сегодня, в 17:49
Выше правильно заметили-блоки скорее декоративно удерживали земляной склон от поверхностного осыпания,чем от смещения массы грунта.Что и произошло. Я бы забил сваи. Всё перекопать! ))) Посмотреть как япошки укрепляют склоны,у них большой опыт.
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−1
Maximbor
Написано сегодня, в 19:33
babaj, нет не правильно, блоки удерживали грунт, установили их как подпорную стенку с постройки дома в низу идет лоток для воды.
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0
Maximbor
Написано сегодня, в 19:10
Коммисия балбесов, они даже не удосужились увидеть заваленную ливневку под кубами, жители Капитанской мучаются не один год, от засыпанной ливневки, прокуратура обязала администрацию взять эту дорогу на баланс, администрация подала аппеляцию, толко бы не взваливать проблемный участок на себя. Мало того когда стена упала, жительница позвонила в МЧС, а там ей ответили, вам что, больше всех надо. У нас от забитой ливневки идущей вдоль дороги вся вода идет в подвал, заливает двор во время дождей, плюс первые два подъезда имеют на лицо просадку грунта от постоянных потопов, это еще раз подчеркивает некомпетентность нашей Холмской администрации вместе с мэром, коммисии производившей осмотр. Еще одна стена скоро обрушится на против поликлиники 1 на Первомайской.
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+2
Frantishka
Написано сегодня, в 19:28
На последнем фото видно, что блоки завалены землей и уже порасли травой. А лежат они именно в ливневке. Теперь вопрос. Как там может быть не закрыт проход воды??? Я фотографировала только обрушеную стену, но если посмотреть ближе к дому, сверху сток забит наполовину мусором. Вода течет рядом сливневкой уже много лет. Внизу возле дома не прасыхает болото и двор уже топит постоянно. В рожу бы плюнуть этим спецам.
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+3
Maximbor
Написано сегодня, в 19:44
Пускай коммисия приедит еще раз, весь дом выйдет и натыкает их носом, где ливневка, как идет, куда шла, специалисты. Одна сплошная некомпетентность, показуха работы, вот так они все и работают на благо города тяп и ляп, как лепешки по ГОСТУ на пл. Ленина.
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+1
Maximbor
Написано сегодня, в 19:54
Уважаемая редакция, вы приезжайте к нам во двор, только так что бы местная администрация не знала. У нас во дворе можно сделать классный репортаж, и все увидите сами.
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0
Frantishka
Написано сегодня, в 20:10
Maximbor, это точно. с одной стороны нас топят канализацией (все разворотили, дороги нет) с другой стороны разобрали опорную стену, выкапали деревья и выбросили их в овраг, при этом сново перерыли всю дорогу и бросили. С третьей стороны у нас обрушились эти блоки, постоянно потоком течет вода, которая переполняет какой то там резервуар и течет акурат рядом с ливневкой именно топя первые два подъезда. А еще у нас дорога как после войны, пешком ноги переломать можно. И пощорная детская площадка которую сделали на ... скорую руку.
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+1
Maximbor
Написано сегодня, в 20:14
Frantishka, Пора собрать все проблемы в кучу выйти подписаться всем домом и отправить в прокуротуру, пора уже всем подключаться, а то мы бьемся по одиночке.
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0
atm
Написано сегодня, в 20:58
Maximbor, а вот это правильно. Так ваш вопрос решится быстрее
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+1
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