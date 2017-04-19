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Магазины мешают строительству трехметрового тротуара на улице Комсомольской

Магазины мешают строительству трехметрового тротуара на улице Комсомольской

Администрация Южно-Сахалинска контролирует ремонт дороги

Участок улицы Комсомольской от Коммунистического пр. до пр. Победы, закрытый на ремонт, в ходе рабочей поездки посетил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. В выездном совещании приняли участие представители ведомств и подрядчика, непосредственно задействованных в реконструкции одной из главных дорожных артерий областного центра.

По словам начальника участка компании-подрядчика ООО «Северспецстрой» Александр Молодцов, специалисты переложат все инженерные сети, входящие в границы объекта, в том числе ливневую канализацию, заменят асфальтовое покрытие, расширив дорожное полотно до 4 полос, обустроят пешеходные дорожки, организуют наружное освещение и проведут озеленение.

В связи со значительным объемом ремонтные работы было решено разделить на два этапа. Стартовала реконструкция с участка от Компроспекта до ул. Поповича. На время ремонта подъезд к жилым домам 7-го микрорайона обеспечен со стороны ул. Антона Буюклы. Кроме того, свободно можно передвигаться по перекрестку с ул. Тихоокеанской. Пешеходы обходят стройку со стороны жилых домов.

Здесь работы планируют завершить к концу июля. Затем по аналогичному принципу будет реконструирован участок от ул. Поповича до пр. Победы. Полностью ремонтные работы планируется завершить в октябре.

- При реконструкции участка ул. Комсомольской будет использован современный материал дорнит, который не подвержен гниению, пропускает воду и обеспечивает более высокую несущую способность дорожного основания, - отметил Александр Молодцов. - Кроме того, дорнит позволит избежать колееобразования. Он уже успешно применялся при ремонтных работах улиц Ударной, Октябрьской и Лермонтова, зарекомендовав себя как качественный материал.

Затем представитель ООО «Северспецстрой» рассказал о возникшей в начале  ремонта проблеме - несколько крылец торговых точек, расположенных в жилых домах с западной стороны ул. Комсомольской, могут помешать оборудовать запланированный проектом 3-метровый тротуар. Глава областного центра дал указание департаменту землепользования и управлению архитектуры и градостроительства решить данный вопрос в индивидуальном порядке.

Сергей Надсадин поинтересовался судьбой деревьев, растущих вдоль Комсомольской. Как отметил представитель подрядной организации, все насаждения будут ликвидированы. Однако по окончании ремонта в зеленой зоне высадят кустарники и небольшие деревья.

- Опыт озеленения придорожного пространства, на мой взгляд, не очень удачный, - отметил градоначальник. - Деревья высотой до полутора метров часто не переживают сахалинскую зиму из-за своей «юности». Нет смысла высаживать такие деревца в городской черте вдоль проезжей части. Необходимо использовать крупные деревья минимум 2,8-3 метра в высоту.

Контроль будет продолжаться.

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Магазины мешают строительству трехметрового тротуара на улице Комсомольской, Фото: 1
Магазины мешают строительству трехметрового тротуара на улице Комсомольской, Фото: 2
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Магазины мешают строительству трехметрового тротуара на улице Комсомольской
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:56 0
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