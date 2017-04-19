новости
новости
Регистрация
Дополнительный день в году подарили сахалинцам

Дополнительный день в году подарили сахалинцам

Завершить ремонт фасадов на Комсомольской рабочие планируют 31 июня

Похоже, на Сахалине сбылась мечта барона Мюнхгаузена. Островитянам подарили дополнительный день в году. Правда, это будет не 32 мая, а 31 июня. По крайней мере, именно такая дата фигурирует на паспортах сразу нескольких строительных объектов в областной столице. Всех их объединяет капитальный ремонт фасадов жилых домов на Комсомольской.
 
 
 
 
Завершить реконструкцию подрядчик планирует 31 июня. К слову, где закралась курьезная ошибка, рабочие так и не смогли сообразить. Ниже приведем краткий диалог с разнорабочим по имени Аброр Маматов.
 
 
- А вы знаете, что 31 июня не бывает?
- Нет.
- Как так получилось? Кто составляет паспорта?
- Начальство наше.
 

Вера Маникаева, жительница Южно-Сахалинска

Безобразно. У нас отношение к русскому языку ужасное. Кто вывешивает такие паспорта? Скорее всего, подрядчик. Это свидетельствует о непрофессионализме.

Мы связались с подрядчиком, работы выполняет ЖЭУ-7, где нам пояснили, что, скорее всего, виной всему стал человеческий фактор. Изготовлением паспортов занимался прораб. В ближайшее время информацию на стендах пообещали исправить.
Галерея
31 июня, Фото: 1
31 июня, Фото: 2
31 июня, Фото: 3
31 июня, Фото: 4
31 июня, Фото: 5
31 июня, Фото: 6
31 июня, Фото: 7
31 июня, Фото: 8
показать все фотографии
31 июня
Автор: Дарья Трилицкая, сегодня, в 16:42 +9
Другие статьи по темам
Событие
ремонт фасадовошибка в паспорте
Место
Южно-Сахалинск
Популярное на ASTV
Теракт на Сахалине предотвратила ФСБ
Теракт на Сахалине предотвратила ФСБ
Женщину сняли с балкона четвертого этажа в Южно-Сахалинске
Женщину сняли с балкона четвертого этажа в Южно-Сахалинске
Освободившимся заключенным предложили выдавать по 50 тысяч рублей
Освободившимся заключенным предложили выдавать по 50 тысяч рублей
Автомобилисту в Южно-Сахалинске стало плохо во время движения по проспекту Мира
Автомобилисту в Южно-Сахалинске стало плохо во время движения по проспекту Мира

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
yur
Написано сегодня, в 16:56
А прораб не из Равшанов?
Ответить
+5
Online
Дарья Трилицкая Online
Написано сегодня, в 16:57
yur, это осталось тайной))) Но, возможно)
Ответить
+4
andrej
Написано сегодня, в 16:57
Полагаю качество выполненной работы по гос контракту будет такой же
Ответить
+4
Bokassa
Написано сегодня, в 16:57
31 июня т.е. 30 февраля, эммм ...кхм...в четверг, после дождя....ну когда рак на горе свистеть начнет
Ответить
+3
Mopsik
Написано сегодня, в 17:10
А какой интригующий заголовок
Ответить
+3
Antivirus
Написано сегодня, в 17:15
ну ладно начальство ошиблось, но тот кто печатал в какой календарь смотрел...
Ответить
+2
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 17:16
хех))
Ответить
+4
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 17:40
marrozz, он не знает потому, что ему каска жмёт))))
Ответить
+5
atm
Написано сегодня, в 17:24
Велик и могуч русский язык, а также математика, биология, химия, география или где там изучают календарь природы. Окружающий мир
Ответить
+1
Nektos
Написано сегодня, в 17:26
Деградирует народ...
Ответить
+1
Online
Mauzer Online
Написано сегодня, в 17:28
я вот президентом стану 73-го февральгуста..)))
у каждого своя дата.))
у чебуреков своя.)))
Ответить
+1
senchick
Написано сегодня, в 17:47
«31 июня» — советский двухсерийный телевизионный фильм-мюзикл в жанре фэнтези по мотивам одноимённой повести английского писателя Джона Бойнтона Пристли, снятый в 1978 году.
Ответить
+1
Online
Vaska Online
Написано сегодня, в 18:59
Новость дня
Ответить
0
Online
Владимир К Online
Написано сегодня, в 20:49
А какая связь между знанием календаря и знанием русского языка при составлении паспорта?
Ответить
+1
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
После землетрясения в Холмске обрушились бетонные блоки
После землетрясения в Холмске обрушились бетонные блоки
Двое сахалинских торговцев нелегальным спиртным могут попасть в колонию на 6 лет
Двое сахалинских торговцев нелегальным спиртным могут попасть в колонию на 6 лет
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru