Дополнительный день в году подарили сахалинцам

Похоже, на Сахалине сбылась мечта барона Мюнхгаузена. Островитянам подарили дополнительный день в году. Правда, это будет не 32 мая, а 31 июня. По крайней мере, именно такая дата фигурирует на паспортах сразу нескольких строительных объектов в областной столице. Всех их объединяет капитальный ремонт фасадов жилых домов на Комсомольской.

Завершить реконструкцию подрядчик планирует 31 июня. К слову, где закралась курьезная ошибка, рабочие так и не смогли сообразить. Ниже приведем краткий диалог с разнорабочим по имени Аброр Маматов.

- А вы знаете, что 31 июня не бывает?

- Нет.

- Как так получилось? Кто составляет паспорта?

- Начальство наше.

Вера Маникаева, жительница Южно-Сахалинска Безобразно. У нас отношение к русскому языку ужасное. Кто вывешивает такие паспорта? Скорее всего, подрядчик. Это свидетельствует о непрофессионализме.

Мы связались с подрядчиком, работы выполняет ЖЭУ-7, где нам пояснили, что, скорее всего, виной всему стал человеческий фактор. Изготовлением паспортов занимался прораб. В ближайшее время информацию на стендах пообещали исправить.