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Жители Томари сами определили, на что потратить бюджетные деньги

Жители Томари сами определили, на что потратить бюджетные деньги

Ремонт улицы Дзержинского, покупка тренажеров для спортшколы и водоснабжение села Парусного победили в конкурсе приоритетных проектов

В Томаринском районе завершился выбор приоритетных гражданских инициатив. В течение двух месяцев жители и власти определяли, на что потратить бюджетные деньги, сообщает пресс-служба Томаринской администрации.

Отбор производился среди проектов, которые заняли первые места на предварительных народных голосованиях. В итоге средств, выделенных администрацией Томаринского района на поддержку общественных инициатив в 2017 году из муниципального бюджета, хватило на три из них. Ими стали капитальный ремонт улицы Дзержинского в Томари, приобретение новых спортивных тренажёров в детско-юношескую спортивную школу и обеспечение водоснабжения улицы Лесной в селе Парусном. Именно эти предложения жителей района набрали наибольшее количество баллов при их оценке по десяти критериям, в число которых вошли степень участия населения в предварительном обсуждении проблемы, процент жителей населённого пункта, получающих выгоду от реализации проекта, готовность населения участвовать в софинансировании и реализации инициативы.

Глава администрации района Александр Кобелев заверил, что районные власти постараются найти дополнительные источники финансирования, чтобы в текущем году были реализованы все проекты, занявшие первые места на народных голосованиях.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:44 0
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Комментарии
Bokassa
Написано сегодня, в 15:01 Отредактированно сегодня, в 15:01
хм, а как же целевое расходование и бюджетный кодекс???
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