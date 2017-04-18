Жители Томари сами определили, на что потратить бюджетные деньги

В Томаринском районе завершился выбор приоритетных гражданских инициатив. В течение двух месяцев жители и власти определяли, на что потратить бюджетные деньги, сообщает пресс-служба Томаринской администрации.

Отбор производился среди проектов, которые заняли первые места на предварительных народных голосованиях. В итоге средств, выделенных администрацией Томаринского района на поддержку общественных инициатив в 2017 году из муниципального бюджета, хватило на три из них. Ими стали капитальный ремонт улицы Дзержинского в Томари, приобретение новых спортивных тренажёров в детско-юношескую спортивную школу и обеспечение водоснабжения улицы Лесной в селе Парусном. Именно эти предложения жителей района набрали наибольшее количество баллов при их оценке по десяти критериям, в число которых вошли степень участия населения в предварительном обсуждении проблемы, процент жителей населённого пункта, получающих выгоду от реализации проекта, готовность населения участвовать в софинансировании и реализации инициативы.

Глава администрации района Александр Кобелев заверил, что районные власти постараются найти дополнительные источники финансирования, чтобы в текущем году были реализованы все проекты, занявшие первые места на народных голосованиях.