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Скорректирован режим работы еще двух светофоров в Южно-Сахалинске
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Скорректирован режим работы еще двух светофоров в Южно-Сахалинске

Причина - начавшиеся ремонтные работы на улице Комсомольской

Скорректирован режим работы еще двух светофоров в Южно-Сахалинске. Изменения в связи с начавшимися ремонтными работами на ул. Комсомольской коснулись светофоров, регулирующих движение автотранспорта на перекрестках с улицей Тихоокеанской и Коммунистическим проспектом.

Так, диапазон разрешающего сигнала светофора для автомобилистов, движущихся по ул. Тихоокеанской через перекресток с Комсомольской, увеличен на 20 секунд.

На столько же увеличен диапазон разрешающего сигнала светофора для тех, кто едет по Коммунистическому проспекту с востока на запад и обратно и пересекает   ул. Комсомольскую.

Напомним, с 23 апреля скорректирован режим работы светофора на перекрестке ул. Комсомольской и пр. Победы. Диапазон разрешающего сигнала светофора для тех, кто движется по пр. Победы вниз и поворачивает налево либо едет прямо, увеличен на 10 секунд.

Стоит отметить, что эти меры временные, они будут действовать примерно до конца июля, когда завершатся ремонтные работы на участке Комсомольской от Компроспекта до ул. Поповича.

Источник: пресс-служба администрации Южно-Сахалинска

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:55 0
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Комментарии
Online
Karu Online
Написано сегодня, в 15:18
ну хоть так... а может лучше весь город превратить в Т-образные перекрестки ? и не так страшно будет :)
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