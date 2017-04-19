Акция "Георгиевская ленточка" стартовала во всех районах Сахалинской области

В районах островного ленточки будут раздавать также 28 апреля, затем – с 1 по 5 мая и в праздник – День Победы

На Сахалине и Курилах стартовала ежегодная патриотическая акция «Георгиевская ленточка».

Так, например, в Южно-Сахалинске она организована Центром молодежных инициатив. 24 апреля активисты волонтерского центра вышли на улицы областного центра для того, чтобы раздать горожанам ленточки.

- Центр молодежных инициатив проводит акцию ежегодно с 2013 года. Люди с удовольствием берут ленточки для себя и своих близких. В первый день акции ребята раздали тысячу ленточек и информационные листовки, - рассказала специалист Центра молодежных инициатив, координатор волонтерского центра Анастасия Кравцова.

Всего в акции «Георгиевская ленточка» будет задействовано 45 активистов волонтерского центра. Раздача будет вестись 28, 29 апреля и 6, 7, 8 мая с 15:00 до 16:00 на площади перед Сахалинским международным театральным центром им. А. П. Чехова, Главпочтамтом, у Сахалинской областной универсальной научной библиотеки, а также на всех значимых мероприятиях, посвященных Дню Победы. Также георгиевские ленточки распространяют представители Сахалинского регионального отделения общероссийского движения «Волонтеры Победы» в южной части города: у ТЦ «Мегаполис», «Столица», «Панорама» и «Сити Молл». А представители волонтерского отряда школы №19 раздадут ленточки в селе Дальнем. За это время планируется раздать более 10 тыс. георгиевских ленточек.

24 апреля ленточки раздавали волонтеры и в Южно-Курильском районе.

Как сообщили astv.ru пресс-центре министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области, в районах островного региона акции пройдут также 28 апреля, затем – с 1 по 5 мая и в праздник – День Победы.

Подробную информацию о местах, где можно получить ленточки, муниципалитеты должны разместить на официальных сайтах районных администраций.