новости
новости
Регистрация
Акция "Георгиевская ленточка" стартовала во всех районах Сахалинской области

Акция "Георгиевская ленточка" стартовала во всех районах Сахалинской области

В районах островного ленточки будут раздавать также 28 апреля, затем – с 1 по 5 мая и в праздник – День Победы

На Сахалине и Курилах стартовала ежегодная патриотическая акция «Георгиевская ленточка».

 Так, например, в Южно-Сахалинске она организована Центром молодежных инициатив. 24 апреля активисты волонтерского центра вышли на улицы областного центра для того, чтобы раздать горожанам ленточки.

- Центр молодежных инициатив проводит акцию ежегодно с 2013 года. Люди с удовольствием берут ленточки для себя и своих близких. В первый день акции ребята раздали тысячу ленточек и информационные листовки, - рассказала специалист Центра молодежных инициатив, координатор волонтерского центра Анастасия Кравцова.

Всего в акции «Георгиевская ленточка» будет задействовано 45 активистов волонтерского центра. Раздача будет вестись 28, 29 апреля и 6, 7, 8 мая с 15:00 до 16:00 на площади перед Сахалинским международным театральным центром им. А. П. Чехова, Главпочтамтом, у Сахалинской областной универсальной научной библиотеки, а также на всех значимых мероприятиях, посвященных Дню Победы. Также георгиевские ленточки распространяют представители Сахалинского регионального отделения общероссийского движения «Волонтеры Победы» в южной части города: у ТЦ «Мегаполис», «Столица», «Панорама» и «Сити Молл». А представители волонтерского отряда школы №19 раздадут ленточки в селе Дальнем. За это время планируется раздать более 10 тыс. георгиевских ленточек.

24 апреля  ленточки раздавали волонтеры и в Южно-Курильском районе.

Как сообщили astv.ru  пресс-центре министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области, в районах островного региона акции пройдут также 28 апреля, затем – с 1 по 5 мая и в праздник – День Победы.

Подробную информацию о местах, где можно получить ленточки, муниципалитеты должны разместить на официальных сайтах районных администраций. 

Автор: Лиза Ре, вчера, в 15:35 +1
Другие статьи по темам
Событие
акция
Прочее
Георгиевская ленточка
Популярное на ASTV
Землетрясение почувствовали жители юга Сахалина
Землетрясение почувствовали жители юга Сахалина
Семья косаток приплыла к Пригородному
Семья косаток приплыла к Пригородному
Женщину сняли с балкона четвертого этажа в Южно-Сахалинске
Женщину сняли с балкона четвертого этажа в Южно-Сахалинске
Трудовые книжки уйдут в прошлое
Трудовые книжки уйдут в прошлое

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
maksimkakurochkin Online
Написано сегодня, в 01:20
Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую smokenosov.blogspot.com
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Несколько улиц Южно-Сахалинска закроют для автотранспорта в среду, 26 апреля
Несколько улиц Южно-Сахалинска закроют для автотранспорта в среду, 26 апреля
На Сахалине впервые стартует международный детский кубок Азии по хоккею
На Сахалине впервые стартует международный детский кубок Азии по хоккею
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru