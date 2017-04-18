В Южно-Сахалинске изменен режим работы светофора на перекрестке Комсомольской — Победы

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Изменен режим работы светофора на перекрестке Комсомольской — Победы. В связи с началом ремонта ул. Комсомольской диапазон разрешающего сигнала увеличен на 10 секунд.

- Изменения введены с учетом значительно увеличившегося трафика на пр. Победы и касаются в основном автомобилистов, движущихся по пр. Победы вниз и поворачивающих налево либо едущих прямо, - рассказал исполняющий обязанности начальника департамента городского хозяйства администрации Южно-Сахалинска Алексей Римша. - Эта мера временная. Она будет действовать примерно до конца июля, когда завершатся ремонтные работы на участке от Компроспекта до ул. Поповича. На период ремонта участка от ул. Поповича до пр. Победы работа светофора вновь будет изменена. В обычном режиме объект начнет функционировать в ноябре.

Напомним, в этом году будут отремонтированы два участка ул. Комсомольской - от МРЭО ГИБДД до ул. Горной и от Компроспекта до пр. Победы. На первом восстановят асфальтобетонное покрытие проезжей части, а также оборудуют с двух сторон тротуары. Второй ждет полная реконструкция, работы проведут в два этапа: с апреля по июль на участке от Компроспекта до ул. Поповича и с июля по ноябрь - от ул. Поповича до пр. Победы. Будут переложены инженерные сети, в том числе ливневая канализация, наружное освещение, дорожное полотно расширят до 4 полос. Также будут обустроены тротуары и проведено озеленение.

Работы на участке от Компроспекта до ул. Поповича начались 21 апреля и продлятся до конца июля. На этот период ограничено движение всех видов транспорта. Подъезд к жилым домам 7-го микрорайона осуществляется через ул. Антона Буюклы. Также свободно можно передвигаться по ул. Тихоокеанской, в том числе по перекрестку.

В связи с введением ограничений, скорректирована схема движения общественного транспорта. Маршрут №18 объезжает участок по Компроспекту — пр. Мира — пр. Победы — ул. Комсомольской, маршруты №1, 8с, 67, 19 и 20 - по Компроспекту — ул. Горького — пр. Победы.

Источник: пресс-служба администрации Южно-Сахалинска