Семья косаток приплыла к Пригородному

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Вчера днем, 22 апреля семья сахалинцев, отдыхающая в районе Пригородного, увидела в море четырех косаток.

"Они плавали очень близко к берегу, наверное, были метрах в 500 от суши. Над водой поднимались два больших плавника и два маленьких. Мы не первый раз приезжаем сюда, но раньше такого не видели.

Затем киты поплыли в сторону аэродрома "Пушистый". Мы тоже поехали туда. Там косатки, видимо, устроили охоту - они кружили на одном месте, поднимая волны", - говорят сахалинцы.

Как сообщили astv.ru в "Экологической вахте Сахалина", появление косаток в Корсаковском районе - редкость. Чаще киты в это время года наблюдаются у юго-западного побережья острова. Весной косатки появляются также в районе Невельска. Есть свидетельства, что они несколько раз нападали там на сивучей.