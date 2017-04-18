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Семья косаток приплыла к Пригородному
видео Ольги Башановой

Семья косаток приплыла к Пригородному

Киты попали в объектив камеры сахалинцев

Вчера днем, 22 апреля семья сахалинцев, отдыхающая в районе Пригородного, увидела в море четырех косаток.

"Они плавали очень близко к берегу, наверное, были метрах в 500 от суши. Над водой поднимались два больших плавника и два маленьких. Мы не первый раз приезжаем сюда, но раньше такого не видели.

Затем киты поплыли в сторону аэродрома "Пушистый". Мы тоже поехали туда. Там косатки, видимо, устроили охоту - они кружили на одном месте, поднимая волны", - говорят сахалинцы.

Как сообщили astv.ru  в "Экологической вахте Сахалина", появление косаток в Корсаковском районе - редкость. Чаще киты в это время года наблюдаются у юго-западного побережья острова. Весной косатки появляются также в районе Невельска. Есть свидетельства, что они несколько раз нападали там на сивучей.

Автор: Татьяна Сергеева, 23 апреля, в 12:58 +16
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Комментарии
Nektos
Написано 23 апреля, в 13:20
Косатки это редкость. Точно климат меняется что ли
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+6
ZLOI275
Написано 23 апреля, в 16:32
Nektos, не скорее в тех местах где они были в столовой меню плохое
или маленькое
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+5
Nektos
Написано 23 апреля, в 19:21
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+3
Online
TROL Online
Написано 23 апреля, в 14:25
Опять вертиКАЛьное видео

ну ладно не умеете снимать, но хоть бы конвертнули
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+7
project
Написано 23 апреля, в 16:11
Косатки на Сахалине давно не редкость. Еще в 89 наблюдали косаток в Татарском проливе осенью.
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+6
ZLOI275
Написано 23 апреля, в 16:34
Да полюбоваться бы ими , но только с берега или мощного плавсредства.
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+4
babaj
Написано 23 апреля, в 19:28
Встречались там косатки при СССР.Потом исчезли. Приятно слышать,что появились.
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+2
LISENOT
Написано 23 апреля, в 19:58
Это очень хороший знак для меня. Я в Пригородном взяла землю по программе"ДВ ГЕКТАР"
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+2
багз-банни
Написано 23 апреля, в 20:03
Красивые и грациозные животные!Когда работала на плавбазе посчастливилось увидеть их очень близко!
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+5
katenok1183
Написано вчера, в 09:54
Красотааа
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+2
Karu
Написано вчера, в 11:20
Вы тока не уплывайте! Оставайтесь там, я за фотикам побежал :)
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+1
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