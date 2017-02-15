Завод по переработке морепродуктов откроется в Невельске осенью

Проектные работы начались в 2016 году, сейчас идут земляные работы – закладка фундамента. Сегодня в порт Невельска прибыло грузовое судно из Кореи. На борту оборудование для переработки морепродуктов для будущего цеха (более десяти наименований), а также для холодильника, емкостью 600 тонн. Завод находится рядом с причальным комплексом, продукция будет напрямую поступать сразу в цех переработки. Летом начнется апробация производственных мощностей и в начале осени 2017 года завод начнет работу.

Промышленный комплекс будет включать в себя линии по переработке водных биоресурсов (краб, кальмар, терпуг, окунь, трубач), оборудование для шоковой заморозки, оборудование для вакуумной упаковки, лаборатории.

«Мы будем выпускать краб в традиционном виде – мясо, комплекты конечностей, наборы конечностей, клешни. Интересное направлением по наборам морепродуктов и кусковой рыбы для морских супчиков и солянок. Появится новый вид разделки. Мы будем экспериментирова ть с ассортиментом и смотреть на реакцию предприятия», - отмечает ведущий технолог предприятия Оксана Борисенко.

Одновременно ведется работа по нормативной документации и рецептурам совместно с Владивостокским центром сертификации «Восток-Тест», чтобы вся выпускаемая продукция была сертифицирована и проверена по всем показателям безопасности. Основными инвесторами строительства завода выступили рыбопромышленные компании Сахалина. Они занимаются добычей краба и морепродуктов. Для начала в цехах будут перерабатывать то, что выловил свой флот.

«Задача на стол нашему потребителю поставить новый вид продукции. Сейчас промысловая продукция, которая добывается в Охотском море, поставляется на экспорт. И, переработанная, уже возвращается в страну. Этикетки иностранные, заводы иностранные, а краб, к примеру, наш, сахалинский. Мы хотим показать преимущество этой продукции. И сделать ее доступной. Ориентироваться будем на местный рынок», - отмечает представитель компании-инвесто ра Дмитрий Пашов.

Важно отметить, что проект полностью реализуется за средства инвестора. На предприятии будут трудоустроены порядка 60 жителей Невельска.

«Еще 3-4 года назад это были разбитые причалы. Сегодня, когда наши инвесторы, когда наши рыбаки возвращаются, настроение у людей улучшается. Этот завод даст толчок к развитию не только экономики, но и имиджевой части Невельска. Это очень важно. И что эта продукция будет реализовываться в наших магазинах, это тоже радует. Мы нашли с инвестором точки соприкосновения», - добавляет мэр Невельска Владимир Пак.

Уже осенью первая партия продукции появится на прилавках Сахалинских магазинов. Именно жителям островного региона посчастливится первым попробовать и оценить качество и вкус местных морепродуктов.