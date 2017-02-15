новости
новости
Регистрация
Завод по переработке морепродуктов откроется в Невельске осенью

Завод по переработке морепродуктов откроется в Невельске осенью

Предприятие предоставит местным жителям до 60 рабочих мест

Проектные работы начались в 2016 году, сейчас идут земляные работы – закладка фундамента. Сегодня в порт Невельска прибыло грузовое судно из Кореи. На борту оборудование для переработки морепродуктов для будущего цеха (более десяти наименований), а также для холодильника, емкостью 600 тонн. Завод находится рядом с причальным комплексом, продукция будет напрямую поступать сразу в цех переработки. Летом начнется апробация производственных мощностей и в начале осени 2017 года завод начнет работу.

Промышленный комплекс будет включать в себя линии по переработке водных биоресурсов (краб, кальмар, терпуг, окунь, трубач), оборудование для шоковой заморозки, оборудование для вакуумной упаковки, лаборатории.

«Мы будем выпускать краб в традиционном виде – мясо, комплекты конечностей, наборы конечностей, клешни. Интересное направлением по наборам морепродуктов и кусковой рыбы для морских супчиков и солянок. Появится новый вид разделки. Мы будем экспериментировать с ассортиментом и смотреть на реакцию предприятия», - отмечает ведущий технолог предприятия Оксана Борисенко.

Одновременно ведется работа по нормативной документации и рецептурам совместно с Владивостокским центром сертификации «Восток-Тест», чтобы вся выпускаемая продукция была сертифицирована и проверена по всем показателям безопасности. Основными инвесторами строительства завода выступили рыбопромышленные компании Сахалина. Они занимаются добычей краба и морепродуктов. Для начала в цехах будут перерабатывать то, что выловил свой флот. 

«Задача на стол нашему потребителю поставить новый вид продукции. Сейчас промысловая продукция, которая добывается в Охотском море, поставляется на экспорт. И, переработанная, уже возвращается в страну. Этикетки иностранные, заводы иностранные, а краб, к примеру, наш, сахалинский. Мы хотим показать преимущество этой продукции. И сделать ее доступной. Ориентироваться будем на местный рынок», - отмечает представитель компании-инвестора Дмитрий Пашов.

Важно отметить, что проект полностью реализуется за средства инвестора. На предприятии будут трудоустроены порядка 60 жителей Невельска.

«Еще 3-4 года назад это были разбитые причалы. Сегодня, когда наши инвесторы, когда наши рыбаки возвращаются, настроение у людей улучшается. Этот завод даст толчок к развитию не только экономики, но и имиджевой части Невельска. Это очень важно. И что эта продукция будет реализовываться в наших магазинах, это тоже радует. Мы нашли с инвестором точки соприкосновения», - добавляет мэр Невельска Владимир Пак.

Уже осенью первая партия продукции появится на прилавках Сахалинских магазинов. Именно жителям островного региона посчастливится первым попробовать и оценить качество и вкус местных морепродуктов.

Галерея
Завод по переработке морепродуктов откроется в Невельске осенью, Фото: 1
Завод по переработке морепродуктов откроется в Невельске осенью, Фото: 2
Завод по переработке морепродуктов откроется в Невельске осенью, Фото: 3
Завод по переработке морепродуктов откроется в Невельске осенью, Фото: 4
Завод по переработке морепродуктов откроется в Невельске осенью, Фото: 5
Завод по переработке морепродуктов откроется в Невельске осенью, Фото: 6
Завод по переработке морепродуктов откроется в Невельске осенью, Фото: 7
Завод по переработке морепродуктов откроется в Невельске осенью, Фото: 8
Завод по переработке морепродуктов откроется в Невельске осенью, Фото: 9
Завод по переработке морепродуктов откроется в Невельске осенью, Фото: 10
Завод по переработке морепродуктов откроется в Невельске осенью, Фото: 11
Завод по переработке морепродуктов откроется в Невельске осенью, Фото: 12
Завод по переработке морепродуктов откроется в Невельске осенью, Фото: 13
Завод по переработке морепродуктов откроется в Невельске осенью, Фото: 14
Завод по переработке морепродуктов откроется в Невельске осенью, Фото: 15
Завод по переработке морепродуктов откроется в Невельске осенью, Фото: 16
Завод по переработке морепродуктов откроется в Невельске осенью, Фото: 17
Завод по переработке морепродуктов откроется в Невельске осенью, Фото: 18
показать все фотографии
Завод по переработке морепродуктов откроется в Невельске осенью
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:36 +1
Другие статьи по темам
Место
Сахалинская областьНевельск
Прочее
морепродуктызаводстроительство
Популярное на ASTV
Сахалинец, убивший 16-летнюю Марию Суковатицину, проведет в колонии строгого режима 9 лет
Сахалинец, убивший 16-летнюю Марию Суковатицину, проведет в колонии строгого режима 9 лет
Суд над экс-губернатором Александром Хорошавиным начался в Южно-Сахалинске
Суд над экс-губернатором Александром Хорошавиным начался в Южно-Сахалинске
Беспечность южно-сахалинских школьниц едва не стоила им жизни
Беспечность южно-сахалинских школьниц едва не стоила им жизни
Сыну погибшего под колесами поезда сахалинца выплатят 600 тыс. рублей
Сыну погибшего под колесами поезда сахалинца выплатят 600 тыс. рублей

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
In_bloom
Написано сегодня, в 12:57
"...а также для холодильника, емкостью 600 тонн."
Я чего-то не понимаю или ёмкость измеряется в кубических метрах, сантиметрах, но никак не в тоннах???
Ответить
0
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 13:15
рабочие места вы предоставите чебурекам,хватит уже звиздеть то....
эта сказочка стара,позабыть её пора..
Ответить
0
Online
EBIN Online
Написано сегодня, в 14:26
Завод то построят, а морепродукты все к этому времени уже выловят.
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Ставку НДФЛ планируют повысить до 15-17%
Ставку НДФЛ планируют повысить до 15-17%
В Южно-Сахалинске состоится финал областного чемпионата «КЭС-Баскет»
В Южно-Сахалинске состоится финал областного чемпионата «КЭС-Баскет»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru