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Котельная в Шахтёрске на несколько часов вышла из строя

Котельная в Шахтёрске на несколько часов вышла из строя

Батареи в посёлке были холодными

Ближе к вечеру 21 феавраля жители Шахтёрска забеспокоились: «Авария. Около 15:00 батареи в посёлке стали холодными. Вот уже на протяжении нескольких часов Шахтёрск замерзает». Эту информацию "Углегорским новостям" подтвердили в единой диспетчерской службе Углегорского района: по словам оператора, неисправность устранена, температура в квартирах шахтёрцев пришла в норму около 20:00.

Как рассказал изданию специалист шахтёрской администрации, на котельной действительно был «маленький сбой»: сломался диаэратор, который предназначается для подготовки воды, подаваемой в котёл. 

сегодня, в 10:05 +1
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Комментарии
Сандра Клайд
Написано сегодня, в 11:27 Отредактированно сегодня, в 11:27
какую-то страшную фотку вставили в заголовок, вообще-то котельная в Шахтерске выглядит не так страшно:
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+1
Online
EBIN Online
Написано сегодня, в 14:27
Судя по фотографиям котельная вышла из строя лет 20 назад.
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