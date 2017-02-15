Котельная в Шахтёрске на несколько часов вышла из строя
Батареи в посёлке были холодными
Ближе к вечеру 21 феавраля жители Шахтёрска забеспокоились: «Авария. Около 15:00 батареи в посёлке стали холодными. Вот уже на протяжении нескольких часов Шахтёрск замерзает». Эту информацию "Углегорским новостям" подтвердили в единой диспетчерской службе Углегорского района: по словам оператора, неисправность устранена, температура в квартирах шахтёрцев пришла в норму около 20:00.
Как рассказал изданию специалист шахтёрской администрации, на котельной действительно был «маленький сбой»: сломался диаэратор, который предназначается для подготовки воды, подаваемой в котёл.
Комментарии
Сандра Клайд
Написано сегодня, в 11:27 Отредактированно сегодня, в 11:27
какую-то страшную фотку вставили в заголовок, вообще-то котельная в Шахтерске выглядит не так страшно:
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Online
EBIN Online
Написано сегодня, в 14:27
Судя по фотографиям котельная вышла из строя лет 20 назад.
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