Котельная в Шахтёрске на несколько часов вышла из строя

Ближе к вечеру 21 феавраля жители Шахтёрска забеспокоились: «Авария. Около 15:00 батареи в посёлке стали холодными. Вот уже на протяжении нескольких часов Шахтёрск замерзает». Эту информацию "Углегорским новостям" подтвердили в единой диспетчерской службе Углегорского района: по словам оператора, неисправность устранена, температура в квартирах шахтёрцев пришла в норму около 20:00.

Как рассказал изданию специалист шахтёрской администрации, на котельной действительно был «маленький сбой»: сломался диаэратор, который предназначается для подготовки воды, подаваемой в котёл.