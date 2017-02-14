За год на Сахалине произвели 6,4 тысячи тонн мяса

lightset.net

Это на 8% больше, чем запланировал областной минсельхоз

Объем производства мяса в Сахалинской области вырос до 6,4 тысячи тонн. Плановый показатель, установленный профильному министерству на 2016 год, составлял 5,9 тысячи тонн свинины, говядины и мяса птицы. Он был перевыполнен на 8%. Результат достигнут за счет увеличения выпуска мяса в рамках первой очереди крупного свиноводческого комплекса в селе Таранай Анивского района, а также запуска бройлерного производства на птицефабрике «Островной», сообщает пресс-секретарь губернатора Сахалинской область.

Об этом Олегу Кожемяко доложил министр сельского хозяйства Сахалинской области Михаил Кузьменко. Напомним, около года назад по решению главы региона были заключены эффективные контракты с руководителями органов исполнительной власти. Они позволяют оценить работу ведомств в зависимости от достижения целевых показателей. В первую очередь во внимание принимается положение дел в курируемой отрасли, качество оказания услуг населению, управления бюджетными средствами.

В течение прошлого года в островном регионе были обновлены посевы кормовых культур на площади 4,98 тысячи гектаров, доложил Михаил Кузьменко. Ведомство обеспечило подъем 8,4 тысячи гектаров зяби. В хозяйствах области создано 1913 мест для крупного рогатого скота против 1200 запланированных. За год площадь имеющихся в регионе современных теплиц круглогодичного использования возросла более чем на два гектара.

Продолжается строительство крупных молочно-товарных ферм - в селе Троицком Анивского района и Раздольном Корсаковского района. Возводятся объекты второй очереди свинокомплекса в селе Таранай, рассчитанной на 50 тысяч животных. Здесь уже построены корпуса ожидания, хрячника, карантина, осеменения, административно- бытового корпуса, здания накопительных резервуаров системы очистки воды до уровня питьевой. Ведется подключение сетей энерго-, водо- и теплоснабжения.

Олег Кожемяко итоги деятельности ведомства одобрил. По его поручению ведомство должно сосредоточиться на подготовке к проведению весенних полевых работ, посевной кампании. Особое внимание – обеспечению кормами островных животноводческих хозяйств.

- Летом на Сахалин завезут около 1700 голов крупного рогатого скота молочного направления для ферм в Анивском и Корсаковском районах, - сказал губернатор. – Естественно, животные дадут приплод. Всех их необходимо обеспечить полноценным питанием в достаточном количестве. Для этого министерству сельского хозяйства следует провести большую подготовительную работу, в частности, организовать закупки техники для заготовки кормов, хранения, подготовить специалистов, которые будут ей управлять.