Рыбная ярмарка пройдет в Южно-Сахалинске

В областном центре в преддверии праздников пройдет большая рыбная ярмарка. Торговые ряды развернутся 22 февраля с 12.00 по ул. Карла Маркса, у здания администрации Южно-Сахалинска. Свою продукцию представят 17 предприятий рыбной отрасли. В месте проведения мероприятия с 23.00 21 февраля до 18.00 22 февраля будет ограничено движение транспорта.

Ярмарка приурочена к межрегиональной конференции по обмену опытом реализации проекта «Доступная рыба».

- Как одни из участников регионального проекта «Доступная рыба» мы можем подвести свои предварительные итоги, - говорит начальник департамента продовольственны х ресурсов и потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска Александр Бандюков. - Очевидно, что мероприятия, организуемые правительством Сахалинской области, имеют свой результат: в городских магазинах рыбы стало больше, ассортимент разнообразнее, а на наших ярмарках можно приобрести рыбу по доступной цене.

Ассортимент рыбы и рыбной продукции смогут оценить все гости торговой площадки на ул. Карла Маркса. В среду на ярмарке будут представлены: охлажденная, мороженая, вяленая, слабосоленая и копченая рыба, морепродукты, пресервы, консервы, полуфабрикаты, а также кулинарные изделия. Любители наверняка оценят рыбные палочки, чипсы и наборы рыбной соломки, сельдь и кету в разнообразных соусах и заправках. Здесь можно будет приобрести и диетическую продукцию - салат из морской капусты и рыбные котлетки. Для гурманов и любителей экзотической продукции также приготовлен сюрприз - икра морского ежа и пресервы из устриц, спизулы и осьминога.

Участниками ярмарки станут известные рыбодобывающие и рыбообрабатывающ ие компании региона, среди которых «Янтарное», «Восточный берег», «Фабрика вкуса», «Курильский берег», «Восток Трейд компани», рыболовецкий колхоз «Дружба», а также индивидуальные предприниматели Харченко, Ренжин, Ефимов.

Еще на ярмарке будут работать 7 предприятий общественного питания, которые предложат горожанам готовые блюда из рыбы. Откроется и сувенирная лавка. Также запланировано выступление ансамбля казачьей песни «Воля».

В связи с проведением мероприятия на участке ул. Карла Маркса от ул. Амурской до пл. Ленина с 8.00 до 18.00 будет ограничено движение автотранспорта. Организаторы просят автовладельцев не парковать машины на данном участке в утренние часы.

Работа рыбной ярмарки завершится в 17.00, сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска.