Рыбная ярмарка пройдет в Южно-Сахалинске
Торговые площадки 17 предприятий островного региона откроются завтра с 12:00 у площади Ленина
В областном центре в преддверии праздников пройдет большая рыбная ярмарка. Торговые ряды развернутся 22 февраля с 12.00 по ул. Карла Маркса, у здания администрации Южно-Сахалинска. Свою продукцию представят 17 предприятий рыбной отрасли. В месте проведения мероприятия с 23.00 21 февраля до 18.00 22 февраля будет ограничено движение транспорта.
Ярмарка приурочена к межрегиональной конференции по обмену опытом реализации проекта «Доступная рыба».
- Как одни из участников регионального проекта «Доступная рыба» мы можем подвести свои предварительные итоги, - говорит начальник департамента продовольственны
Ассортимент рыбы и рыбной продукции смогут оценить все гости торговой площадки на ул. Карла Маркса. В среду на ярмарке будут представлены: охлажденная, мороженая, вяленая, слабосоленая и копченая рыба, морепродукты, пресервы, консервы, полуфабрикаты, а также кулинарные изделия. Любители наверняка оценят рыбные палочки, чипсы и наборы рыбной соломки, сельдь и кету в разнообразных соусах и заправках. Здесь можно будет приобрести и диетическую продукцию - салат из морской капусты и рыбные котлетки. Для гурманов и любителей экзотической продукции также приготовлен сюрприз - икра морского ежа и пресервы из устриц, спизулы и осьминога.
Участниками ярмарки станут известные рыбодобывающие и рыбообрабатывающ
Еще на ярмарке будут работать 7 предприятий общественного питания, которые предложат горожанам готовые блюда из рыбы. Откроется и сувенирная лавка. Также запланировано выступление ансамбля казачьей песни «Воля».
В связи с проведением мероприятия на участке ул. Карла Маркса от ул. Амурской до пл. Ленина с 8.00 до 18.00 будет ограничено движение автотранспорта. Организаторы просят автовладельцев не парковать машины на данном участке в утренние часы.
Работа рыбной ярмарки завершится в 17.00, сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска.
Видать не для сотрудников администрации.