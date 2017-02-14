новости
новости
Регистрация
Рыбная ярмарка пройдет в Южно-Сахалинске

Рыбная ярмарка пройдет в Южно-Сахалинске

Торговые площадки 17 предприятий островного региона откроются завтра с 12:00 у площади Ленина

В областном центре в преддверии праздников пройдет большая рыбная ярмарка. Торговые ряды развернутся 22 февраля с 12.00 по ул. Карла Маркса, у здания администрации Южно-Сахалинска. Свою продукцию представят 17 предприятий рыбной отрасли. В месте проведения мероприятия с 23.00 21 февраля до 18.00 22 февраля будет ограничено движение транспорта.

Ярмарка приурочена к межрегиональной конференции по обмену опытом реализации проекта «Доступная рыба».

- Как одни из участников регионального проекта «Доступная рыба» мы можем подвести свои предварительные итоги, - говорит начальник департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска Александр Бандюков. - Очевидно, что мероприятия, организуемые правительством Сахалинской области, имеют свой результат: в городских магазинах рыбы стало больше, ассортимент разнообразнее, а на наших ярмарках можно приобрести рыбу по доступной цене.

Ассортимент рыбы и рыбной продукции смогут оценить все гости торговой площадки на ул. Карла Маркса. В среду на ярмарке будут представлены: охлажденная, мороженая, вяленая, слабосоленая и копченая рыба, морепродукты, пресервы, консервы, полуфабрикаты, а также кулинарные изделия. Любители наверняка оценят рыбные палочки, чипсы и наборы рыбной соломки, сельдь и кету в разнообразных соусах и заправках. Здесь можно будет приобрести и диетическую продукцию - салат из морской капусты и рыбные котлетки. Для гурманов и любителей экзотической продукции также приготовлен сюрприз - икра морского ежа и пресервы из устриц, спизулы и осьминога.

Участниками ярмарки станут известные рыбодобывающие и рыбообрабатывающие компании региона, среди которых «Янтарное», «Восточный берег», «Фабрика вкуса», «Курильский берег», «Восток Трейд компани», рыболовецкий колхоз «Дружба», а также индивидуальные предприниматели Харченко, Ренжин, Ефимов.

Еще на ярмарке будут работать 7 предприятий общественного питания, которые предложат горожанам готовые блюда из рыбы. Откроется и сувенирная лавка. Также запланировано выступление ансамбля казачьей песни «Воля».

В связи с проведением мероприятия на участке ул. Карла Маркса от ул. Амурской до пл. Ленина с 8.00 до 18.00 будет ограничено движение автотранспорта. Организаторы просят автовладельцев не парковать машины на данном участке в утренние часы.

Работа рыбной ярмарки завершится в 17.00, сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:37 0
Другие статьи по темам
Место
Сахалинская областьЮжно-Сахалинск
Прочее
рыбарыбная ярмарка
Популярное на ASTV
Суд над экс-губернатором Александром Хорошавиным начался в Южно-Сахалинске
Суд над экс-губернатором Александром Хорошавиным начался в Южно-Сахалинске
Сахалинец, убивший 16-летнюю Марию Суковатицину, проведет в колонии строгого режима 9 лет
Сахалинец, убивший 16-летнюю Марию Суковатицину, проведет в колонии строгого режима 9 лет
Беспечность южно-сахалинских школьниц едва не стоила им жизни
Беспечность южно-сахалинских школьниц едва не стоила им жизни
Южносахалинец зарезал сожительницу-алкоголичку
Южносахалинец зарезал сожительницу-алкоголичку

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
НКолчина
Написано сегодня, в 11:45
Хм... 22 февраля с 12.00 до 17.00 - так ведь рабочий день, как попасть на ярмарку-то?
Ответить
+4
Online
EBIN Online
Написано сегодня, в 12:57
НКолчина,
Видать не для сотрудников администрации.
Ответить
+1
yur
Написано сегодня, в 14:25
EBIN, Как раз для них ярмарка по соседству.
Ответить
+1
багз-банни
Написано сегодня, в 18:56
Все на работе!
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Городской турнир по нардам состоялся в Южно-Сахалинске
Городской турнир по нардам состоялся в Южно-Сахалинске
Больше 4 тысяч сахалинцев заболели ОРВИ за неделю
Больше 4 тысяч сахалинцев заболели ОРВИ за неделю
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru