новости
новости
Регистрация
Подробности авиакатастрофы, произошедшей больше 50 лет назад на Сахалине, узнали поисковики

Подробности авиакатастрофы, произошедшей больше 50 лет назад на Сахалине, узнали поисковики

Сейчас исследователи ищут родственников погибшего пилота и место его захоронения

Владивостокские поисковики установили подробности авиакатастрофы полувековой давности. Обломки самолета пролежали на горе Луга в Южно-Сахалинске 68 лет. В разное время здесь находили искорёженные 12,7-мм пулемёты Браунинг, остатки лётного обмундирования, подошвы от сапог и части приборов.

Впервые поисковая организация «АвиаПоиск», специализирующаяся на авиакатастрофах военных и послевоенных лет, побывала на месте в 2013 году. Было точно установлено, что на горе Луга лежит самолет американского производства Р-63 «Kingcobra».

В 2016 году масштабную экспедицию к месту катастрофы провели углегорские поисковики из одноименного отряда «АвиаПоиск». Среди обломков нашлись стойки шасси, двигатель, части 37-мм пушки, приборное оборудование кабины, кресло лётчика и многое другое. Удалось определить точные номера самолёта. 

- Мы получили документы, согласно которым установлено, что лётчиком погибшей «Кингкобры» был командир звена 3-й авиаэскадрильи 528-го истребительного авиаполка старший лейтенант Иван Андреевич Коновалов. В ходе учебно-тренировочного полёта 14 октября 1948 года он врезался в гору. Вероятнее всего, вершина хребта была закрыта облачностью, которая и погубила пилота. А сам самолёт, на котором погиб лётчик, прибыл на Сахалин в рамках перевооружения истребительных авиачастей 10-й Воздушной Армии в 1946 году, - рассказал командир углегорского поискового отряда «АвиаПоиск» Валентин Головин.

О лётчике Иване Коновалове известно, что он родился 15 сентября 1916 года в селе Бобровник Зиньковского района Полтавской области. В тот роковой день 14 октября 1948 года он вылетел с аэродрома Большая Елань и не вернулся. В ходе начатых поисков было обнаружено место катастрофы истребителя под самой верхушкой горы Луга. Тело лётчика было похоронено на кладбище Южно-Сахалинска.

- Сейчас основной задачей является поиск родственников погибшего пилота, - поделился руководитель Приморского поискового объединения «АвиаПоиск» Ярослав Ливанский. - Параллельно начат поиск места захоронения старшего лейтенанта Коновалова на южносахалинском кладбище. Ребята из углегорского отряда «АвиаПоиск» будут проводить дальнейшие мероприятия. А именно планируют установить памятник на месте гибели самолёта, чтобы граждане могли возложить цветы уже к месту катастрофы не безымянного лётчика, а конкретного человека».

Поисковики ведут работу по идентификации еще десятка советских военных летчиков, погибших на острове в послевоенное время.  

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:31 +1
Другие статьи по темам
Место
Сахалинская областьЮжно-Сахалинск
Прочее
авиапоискпоискпоисковикисамолетавиакатастрофагора ЛугаЛысая гора
Популярное на ASTV
Суд над экс-губернатором Александром Хорошавиным начался в Южно-Сахалинске
Суд над экс-губернатором Александром Хорошавиным начался в Южно-Сахалинске
Сахалинец, убивший 16-летнюю Марию Суковатицину, проведет в колонии строгого режима 9 лет
Сахалинец, убивший 16-летнюю Марию Суковатицину, проведет в колонии строгого режима 9 лет
Беспечность южно-сахалинских школьниц едва не стоила им жизни
Беспечность южно-сахалинских школьниц едва не стоила им жизни
Южносахалинец зарезал сожительницу-алкоголичку
Южносахалинец зарезал сожительницу-алкоголичку

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Добрый человек
Написано сегодня, в 17:37
молодцы,ребята!...хорошее дело делаете!...успехов в поисках,сил и терпения вам!..
Ответить
+4
багз-банни
Написано сегодня, в 18:27
Молодцы ребята!
Ответить
+3
Online
sakhpoisk Online
Написано сегодня, в 19:16
Странно, что не выложили документ, на основании которого они установили имя пилота.
Ответить
0
Алексей Охрименко
Написано сегодня, в 19:17
Поздравляю с установкой судьбы пилота. Могли бы участники АвиаПоиска с г. Углегорска предоставить точный номер самолета? Снимок шильды, либо другие номерные источники.
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Вода затопила часть южно-сахалинского парка отдыха
Вода затопила часть южно-сахалинского парка отдыха
Спортсмены из Долинска стали победителями зимнего фестиваля ГТО
Спортсмены из Долинска стали победителями зимнего фестиваля ГТО
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru