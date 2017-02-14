Подробности авиакатастрофы, произошедшей больше 50 лет назад на Сахалине, узнали поисковики

Владивостокские поисковики установили подробности авиакатастрофы полувековой давности. Обломки самолета пролежали на горе Луга в Южно-Сахалинске 68 лет. В разное время здесь находили искорёженные 12,7-мм пулемёты Браунинг, остатки лётного обмундирования, подошвы от сапог и части приборов.

Впервые поисковая организация «АвиаПоиск», специализирующаяся на авиакатастрофах военных и послевоенных лет, побывала на месте в 2013 году. Было точно установлено, что на горе Луга лежит самолет американского производства Р-63 «Kingcobra».

В 2016 году масштабную экспедицию к месту катастрофы провели углегорские поисковики из одноименного отряда «АвиаПоиск». Среди обломков нашлись стойки шасси, двигатель, части 37-мм пушки, приборное оборудование кабины, кресло лётчика и многое другое. Удалось определить точные номера самолёта.

- Мы получили документы, согласно которым установлено, что лётчиком погибшей «Кингкобры» был командир звена 3-й авиаэскадрильи 528-го истребительного авиаполка старший лейтенант Иван Андреевич Коновалов. В ходе учебно-тренировочного полёта 14 октября 1948 года он врезался в гору. Вероятнее всего, вершина хребта была закрыта облачностью, которая и погубила пилота. А сам самолёт, на котором погиб лётчик, прибыл на Сахалин в рамках перевооружения истребительных авиачастей 10-й Воздушной Армии в 1946 году, - рассказал командир углегорского поискового отряда «АвиаПоиск» Валентин Головин.

О лётчике Иване Коновалове известно, что он родился 15 сентября 1916 года в селе Бобровник Зиньковского района Полтавской области. В тот роковой день 14 октября 1948 года он вылетел с аэродрома Большая Елань и не вернулся. В ходе начатых поисков было обнаружено место катастрофы истребителя под самой верхушкой горы Луга. Тело лётчика было похоронено на кладбище Южно-Сахалинска.

- Сейчас основной задачей является поиск родственников погибшего пилота, - поделился руководитель Приморского поискового объединения «АвиаПоиск» Ярослав Ливанский. - Параллельно начат поиск места захоронения старшего лейтенанта Коновалова на южносахалинском кладбище. Ребята из углегорского отряда «АвиаПоиск» будут проводить дальнейшие мероприятия. А именно планируют установить памятник на месте гибели самолёта, чтобы граждане могли возложить цветы уже к месту катастрофы не безымянного лётчика, а конкретного человека».

Поисковики ведут работу по идентификации еще десятка советских военных летчиков, погибших на острове в послевоенное время.