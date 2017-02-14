Лососевый завод открылся в Невельском районе
В инкубаторах предприятия уже находится 22 миллиона икринок
Лососевый завод «Ловецкий» торжественно открылся сегодня в селе Придорожное Невельского района. Первоначальная проектная мощность завода - до 30 миллионов мальков в год, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.
Он построен обществом с ограниченной ответственностью «Каниф» при поддержке правительства островного региона. Предприятие включает в себя 72 инкубационных бокса, питомник площадью 60 квадратных метров и четыре пруда, каждый на 500 квадратных метров. В настоящее время на инкубации уже находится 22 миллиона икринок.
- Искусственное во
Мэр Невельского района Владимир Пак добавил, что «Ловецкий» - первый в районе частный рыборазводный завод. Его построили бизнесмены – невельчане.
- Строительство данного завода существенно поможет нашим рыбоперерабатыва
Сейчас на предприятии трудится 15 человек. Среди них - главный рыбовод Виктор Погодин. Мужчина занимается разведением лососевых уже более двадцати лет.
- Наша задача – оживить реки запада Сахалина и наполнить их рыбой. Каждый день, приходя на работу, я ощущаю огромное чувство ответственности, ведь от меня зависит сохранность и выживаемость сначала заложенных в инкубаторы икринок, затем личинок, а позже и мальков. Здесь нельзя зевать и работать, спустя рукава, - поделился Виктор Погодин.
Уже в конце мая этого года новый завод в сахалинские реки планирует выпустить не менее 21 миллиона молоди кеты. Возврат первой рыбы ожидается в 2019 году.