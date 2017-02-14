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Лососевый завод открылся в Невельском районе

Лососевый завод открылся в Невельском районе

В инкубаторах предприятия уже находится 22 миллиона икринок

Лососевый завод «Ловецкий» торжественно открылся сегодня в селе Придорожное Невельского района. Первоначальная проектная мощность завода - до 30 миллионов мальков в год, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области. 

Он построен обществом с ограниченной ответственностью «Каниф» при поддержке правительства островного региона. Предприятие включает в себя 72 инкубационных бокса, питомник площадью 60 квадратных метров и четыре пруда, каждый на 500 квадратных метров. В настоящее время на инкубации уже находится 22 миллиона икринок.

- Искусственное воспроизводство лососёвых - очень важное направление, которым мы предметно занимаемся на территории субъекта и без которого сегодня не обойтись. «Ловецкий» стал 46-м заводом, действующим в Сахалинской области. Необходимо отметить, что он построен на юго-западном побережье острова, где подходы лососевых в последние годы минимальны. Восстановление естественных нерестилищ и строительство новых рыбоводных мощностей позволят восстановить и приумножить промысловый потенциал некогда богатейшего промыслового района. В различных стадиях от проектирования до строительства на этом участке реализуются проекты еще пяти подобных предприятий, - подчеркнул заместитель председателя регионального правительства Игорь Быстров. - Открываемый сегодня завод построен на месте бывших мелиоративных систем, а сама базовая река упирается в каскад водопадов. По сути, предприятие восстанавливает утраченную экосистему. Только так мы можем вернуть былое рыбохозяйственное и рекреационное значение этим акваториям.

Мэр Невельского района Владимир Пак добавил, что «Ловецкий» - первый в районе частный рыборазводный завод. Его построили бизнесмены – невельчане.  

- Строительство данного завода существенно поможет нашим рыбоперерабатывающим заводам. Ведь из-за нехватки сырья многие были вынуждены закрыть цеха и сократить производство. Более того, уже в следующем году ООО «Каниф» начнет строительство еще двух аналогичных заводов в Невельском районе, -  сказал Владимир Пак.  

Сейчас на предприятии трудится 15 человек. Среди них - главный рыбовод Виктор Погодин. Мужчина занимается разведением лососевых уже более двадцати лет.

- Наша задача – оживить реки запада Сахалина и наполнить их рыбой. Каждый день, приходя на работу, я ощущаю огромное чувство ответственности, ведь от меня зависит сохранность и выживаемость сначала заложенных в инкубаторы икринок, затем личинок, а позже и мальков. Здесь нельзя зевать и работать, спустя рукава, - поделился Виктор Погодин.

Уже в конце мая этого года новый завод в сахалинские реки планирует выпустить не менее 21 миллиона молоди кеты. Возврат первой рыбы ожидается в 2019 году. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:14 0
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