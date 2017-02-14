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Больше 4 тысяч сахалинцев заболели ОРВИ за неделю
pediatriya.info

Больше 4 тысяч сахалинцев заболели ОРВИ за неделю

В основном простывают дети до двух лет

С 13 по 17 февраля в Сахалинской области зарегистрировано 4349 случаев острых респираторных вирусных инфекций, в том числе среди детей до 17 лет - 3497 человек (80,4%).

Как сообщают в областном Роспотребнадзоре, показатель заболеваемости в целом по области составил 89,2 на 10 тысяч населения, что выше уровня эпидемического порога на 0,6%. Превышение уровня эпидпорога отмечено за счет детей в возрасте 0-2 года (+8,3%).

Среди взрослых лиц, детей 3-6 лет и детей школьного возраста заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями регистрируется на неэпидемическом уровне.

По муниципальным образованиям области превышение эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом не зарегистрировано ни на одной территории.

По-прежнему, заболеваемость ОРВИ на территории Сахалинской области сформирована в основном за счет возбудителей не гриппозной группы. По результатам лабораторных исследований  отмечается выделение широкого спектра возбудителей ОРВИ (вирусы парагриппа, аденовирусы, риновирусы, метапневмовирусы, бокавирусы и др.) с преобладанием риносинтициальных вирусов (14,4% от числа обследованных лиц). 

Продолжается выделение от больных возбудителей сезонного гриппа A (H3N2). Заболеваемость гриппом среди населения регистрируется в основном среди не привитых лиц.

По результатам еженедельного мониторинга посещаемости образовательных организаций области и Южно-Сахалинска учебный процесс частично по классам, где количество учащихся, отсутствующих по болезни, составляло более 20%, приостанавливали в двух школах  Поронайска (2 класса). 

Ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ остается на контроле управления Роспотребнадзора по Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:14 0
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