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Бывший директор ногликского водоканала пойдет под суд по обвинению в присвоении более миллиона рублей

Бывший директор ногликского водоканала пойдет под суд по обвинению в присвоении более миллиона рублей

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу

Следователи Ногликского района СУ СК РФ по Сахалинской области звершили расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя директора МУП «Водоканал» Ногликского городского округа. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сегодня сообщает региональный следком.

По версии следствия, с декабря 2014 по август 2015 года обвиняемый, узнав, что между МУП «Водоканал» и ОАО «Газпром газораспределение» заключен договор о подключении к электрическим сетям вышеуказанного предприятия на сумму более 5 миллионов рублей, решил похитить чужое имущество путем обмана.

Встретившись с двумя местными жителями он, предложил им произвести часть работ в рамках договора по строительству воздушной линии электропередач с выплатой за работу каждому по 200 тысяч рублей. Кроме того, он договорился с работником МУП «Водоканал», что тот оставшуюся работу выполнит за 500 тысяч рублей. Далее обвиняемый предоставил в бухгалтерию договоры подряда, заключённые между МУП и указанными гражданами, дав указание бухгалтеру получить в «Сбербанке» деньги для оплаты выполненных работ в размере 2 миллионов рублей. Согласно платежных ведомостей каждому с учетом налогового вычета должно было быть выплачено более 500 тысяч рублей. Бухгалтер по устному распоряжению обвиняемого передала ему 2 миллиона рублей и заполненную платёжную ведомость.

За выполненную работу обвиняемый лично заплатил за выполненную работа 900 тысяч рублей, а оставшиеся - более 1 миллиона - похитил, распорядившись ими по своему усмотрению.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу", - отмечается в пресс-релизе Следственного комитета.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 18:55 +1
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Комментарии
Добрый человек
Написано сегодня, в 19:11
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0
Online
tourerv Online
Написано сегодня, в 19:52
Эх мало брал .
ничему не учаться
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