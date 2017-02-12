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Сахалинка Милана Швецова уехала на операцию

Сахалинка Милана Швецова уехала на операцию

Продолжается сбор средств на реабилитацию ребенка

Сегодня, 20 февраля Милана Швецова с мамой поехали на операцию. Хирургическое вмешательство назначено на 22 февраля. После этого маленькой сахалинке нужна будет реабилитация, но деньги на нее пока не собраны. 

Напомним, Милане Швецовой семь лет, диагноз - ДЦП спастическая диплегия (детский церебральный паралич). 

За неделю благодаря вам на реабилитацию ребенка собрана 91 тыс. рублей. Всего собрано: 228 273 руб. 88 коп. Осталось собрать: 139 326 руб. 12 коп. 

"Спасибо, добрые сердца, за вашу помощь. Спасибо, что не прошли мимо нас! Спасибо Вам за доброту, за веру в нашу малышку! Миланочке очень повезло, что на ее пути повстречались именно вы - наши добрые волшебники!", - обращается к землякам мама девочки - Елизавета Швецова.

История Миланы тут.

Реквизиты для перечисления помощи Милане.

Карта сбербанка России : 4276 5000 2352 2806

Получатель: Швецова Елизавета Евгеньевна

QIWI кошелек : +79241996311

Яндекс кошелек : 410013472330236 
PayPal,реквизит: shvetsova-elizaveta11@mail.ru

Перевод на лицевой счет Сбербанка отделение Сбербанка 8567 
Дальневосточный банк ПАО "Сбербанк России" г. Хабаровск 
БИК 040813608 
ИНН 7707083893 
КПП 650102001 
К/сч 30101810600000000608 

Расчетный счет 408 17 810 7 50342172422

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 12:59 +7
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Комментарии
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 14:16
Скорейшего выздоровления девочке!
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+3
Masenkaya
Написано сегодня, в 14:35
Здоровья малышке! Терпения родителям!
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+1
Online
Елизавета Швецова Online
Написано сегодня, в 18:07
Огромная благодарность каждому доброму сердцу, всем кто нам так помогает! Спасибо Вам за поддержку , и веру в нас!!!
Низкий вам поклон!!! С уважением Елизавета Швецова мама Миланочки.
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