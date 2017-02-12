Сахалинка Милана Швецова уехала на операцию
Продолжается сбор средств на реабилитацию ребенка
Сегодня, 20 февраля Милана Швецова с мамой поехали на операцию. Хирургическое вмешательство назначено на 22 февраля. После этого маленькой сахалинке нужна будет реабилитация, но деньги на нее пока не собраны.
Напомним, Милане Швецовой семь лет, диагноз - ДЦП спастическая диплегия (детский церебральный паралич).
За неделю благодаря вам на реабилитацию ребенка собрана 91 тыс. рублей. Всего собрано: 228 273 руб. 88 коп. Осталось собрать: 139 326 руб. 12 коп.
"Спасибо, добрые сердца, за вашу помощь. Спасибо, что не прошли мимо нас! Спасибо Вам за доброту, за веру в нашу малышку! Миланочке очень повезло, что на ее пути повстречались именно вы - наши добрые волшебники!", - обращается к землякам мама девочки - Елизавета Швецова.
Реквизиты для перечисления помощи Милане.
Карта сбербанка России : 4276 5000 2352 2806
Получатель: Швецова Елизавета Евгеньевна
QIWI кошелек : +79241996311
Яндекс кошелек : 410013472330236
PayPal,реквизит: shvetsova-elizaveta11@mail.ru
Перевод на лицевой счет Сбербанка отделение Сбербанка 8567
Дальневосточный банк ПАО "Сбербанк России" г. Хабаровск
БИК 040813608
ИНН 7707083893
КПП 650102001
К/сч 30101810600000000608
Расчетный счет 408 17 810 7 50342172422
Низкий вам поклон!!! С уважением Елизавета Швецова мама Миланочки.