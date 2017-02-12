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Участок, на котором расположена база спасательного отряда, планируют передать под жилищную застройку

Участок, на котором расположена база спасательного отряда, планируют передать под жилищную застройку

9 гектаров, на которых из 14 строений используются только 5, находятся в самом центре Южно-Сахалинска

Вопрос о возможной передаче в собственность региона двух земельных участков по улице Комсомольской в Южно-Сахалинске губернатор Олег Кожемяко обсудил с главой МЧС РФ Владимиром Пучковым, сообщает пресс-служба регионального правительства.
 
На площади более девяти гектаров из 14 объектов недвижимости поисково-спасательный отряд эксплуатирует только пять.  Остальные находятся в аварийном состоянии. Между тем, в Южно-Сахалинске отмечается нехватка пригодных для жилищного строительства участков. Поэтому областные власти предлагают переместить Сахалинский поисково-спасательный отряд имени Полякова в южную часть города. На освободившейся территории предполагается организовать жилую застройку со всей необходимой инфраструктурой.
- Мы готовы принять участие в решении квартирного вопроса сотрудников МЧС с помощью строительства арендного жилья, в том числе и на тех землях в Южно-Сахалинске, которые сегодня находятся в ведении министерства, - сказал Олег Кожемяко, комментируя итоги встречи. – Глава федерального ведомства это предложение поддержал.
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:44 +1
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Комментарии
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 10:57
конечно же,все будут рады,что там застроят жильём,но вот куда это жильё?..на продажу?..или вы хотите сказать,что переселенцам из бараков?...сомневаюсь...
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+4
Firemarshal
Написано сегодня, в 11:42
Добрый человек, представьте себе, что вы- бизнесмен без капли человечности и с безграничной жаждой наживы. Чем бы вы тогда застраивали территории близрасположенные с международным лыжным курортом? Жильём для переселенцев или гостиницами и торгово-развлекательными центрами?
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0
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 12:36
Firemarshal,
я бы клонировал несколько сотен Лаврэнтиев и навёл бы порядок.))))))))))))))
да ежу понятно в чём дело,но......а вдруг совесть проснётся кое у кого.....))))))))))))))
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0
Online
legkiy Online
Написано сегодня, в 11:04
в южном не хватает места для застройки?? кого смешите??? скорее не хватает места для комерческой застройки типа еще торговых центров, кристалов, сити моллов ... но точно не жилья для нуждающихся и стоящих в очереди на улучшение им они предлагают дальнее, троицкое и т.д. а вообще пора переносить с центра города военных....вот как раз им не место в городе а занимают они места совсем не мало
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+5
Triton
Написано сегодня, в 11:14
и вроде страна огромная да только места для строек не хватает
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+3
Online
Nektos Online
Написано сегодня, в 11:41
Ну конечно, под коммерческое жилье место всегда найдут!
Поражает, люди прожившие на Сахалине всю жизнь, работая, платя налоги не заработали на нормальное жилье, дают евробараки в Дальнем и т.д. дск в сов время был заводище. Полгорода отстроено дсковцами, так нет же, надо было развалить такую махину, чтоб строить евробараки
которые как мне кажется совсем не предназначены для сурового сахалинского климата
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+3
Svoy
Написано сегодня, в 12:05
Nektos, Абсолютно с Вами согласен!
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+1
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