Участок, на котором расположена база спасательного отряда, планируют передать под жилищную застройку

9 гектаров, на которых из 14 строений используются только 5, находятся в самом центре Южно-Сахалинска

Вопрос о возможной передаче в собственность региона двух земельных участков по улице Комсомольской в Южно-Сахалинске губернатор Олег Кожемяко обсудил с главой МЧС РФ Владимиром Пучковым, сообщает пресс-служба регионального правительства.

На площади более девяти гектаров из 14 объектов недвижимости поисково-спасательный отряд эксплуатирует только пять. Остальные находятся в аварийном состоянии. Между тем, в Южно-Сахалинске отмечается нехватка пригодных для жилищного строительства участков. Поэтому областные власти предлагают переместить Сахалинский поисково-спасательный отряд имени Полякова в южную часть города. На освободившейся территории предполагается организовать жилую застройку со всей необходимой инфраструктурой.

- Мы готовы принять участие в решении квартирного вопроса сотрудников МЧС с помощью строительства арендного жилья, в том числе и на тех землях в Южно-Сахалинске, которые сегодня находятся в ведении министерства, - сказал Олег Кожемяко, комментируя итоги встречи. – Глава федерального ведомства это предложение поддержал.