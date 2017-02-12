Автодорога Ноглики - Оха закрыта для движения транспорта

На севере Сахалина закрыта для движения автотранспорта дорога Ноглики - Оха с 629 по 860 км. Причина - плохая видимость, ухудшение погодных условий.

Напомню, с 07.45 18 февраля ограничено движение для легкового транспорта на автодороге Огоньки - Невельск и Красногорск - Углегорск.

С 10.00 закрыт участок автодороги Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск.

Для обеспечения безопасности на всех закрытых участках трасс задействованы 4 поста ГИБДД и развернуты 4 стационарных пункта обогрева.