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Автодорога Ноглики - Оха закрыта для движения транспорта

Автодорога Ноглики - Оха закрыта для движения транспорта

Причина - плохая видимость из-за метели

На севере Сахалина закрыта для движения автотранспорта дорога Ноглики - Оха с 629 по 860 км. Причина - плохая видимость, ухудшение погодных условий.

Напомню, с 07.45 18 февраля ограничено движение для легкового транспорта на автодороге Огоньки - Невельск и Красногорск - Углегорск.

С 10.00 закрыт участок автодороги Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск.

Для обеспечения безопасности на всех закрытых участках трасс задействованы 4 поста ГИБДД и развернуты 4 стационарных пункта обогрева.

 

 

Автор: Татьяна Сергеева, вчера, в 21:09 +2
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Комментарии
Svoy
Написано вчера, в 21:54
да уж, дует сегодня не по детски
.
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