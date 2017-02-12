Автодорога Ноглики - Оха закрыта для движения транспорта
Причина - плохая видимость из-за метели
На севере Сахалина закрыта для движения автотранспорта дорога Ноглики - Оха с 629 по 860 км. Причина - плохая видимость, ухудшение погодных условий.
Напомню, с 07.45 18 февраля ограничено движение для легкового транспорта на автодороге Огоньки - Невельск и Красногорск - Углегорск.
С 10.00 закрыт участок автодороги Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск.
Для обеспечения безопасности на всех закрытых участках трасс задействованы 4 поста ГИБДД и развернуты 4 стационарных пункта обогрева.
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Комментарии
Svoy
Написано вчера, в 21:54
да уж, дует сегодня не по детски
.
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