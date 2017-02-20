Жителям Южно-Сахалинска предложат решить, куда потратить 3 млн рублей

В областном центре начинаются встречи с населением по вопросам инициативного бюджетирования

В Южно-Сахалинске начинаются встречи с населением по вопросам инициативного бюджетирования. В ходе них у жителей планировочных районов спросят, купа потрать по 3 млн рублей. Первая из таких встреч состоится в Дальнем, об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Южно-Сахалинск стал одним из первых муниципалитетов области, которые внедряют систему инициативного бюджетирования. Она позволяет жителям населенных пунктов самостоятельно определять, какие общественно значимые проекты следует реализовать в первую очередь на их территории.

Встречи пройдут во всех планировочных районах Южно-Сахалинска. В ходе обсуждения жители смогут определить проекты, которые они бы хотели реализовать, например по организации зон отдыха, благоустройству территорий. Главное условие - инициативы должны затрагивать интересы большого количества жителей планировочного района.

Максимальная сумма субсидии для каждого района из областного бюджета на реализацию начинаний составит 3 миллиона рублей.

Встречи пройдут по графику: