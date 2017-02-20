Жителям Южно-Сахалинска предложат решить, куда потратить 3 млн рублей
В областном центре начинаются встречи с населением по вопросам инициативного бюджетирования
В Южно-Сахалинске начинаются встречи с населением по вопросам инициативного бюджетирования. В ходе них у жителей планировочных районов спросят, купа потрать по 3 млн рублей. Первая из таких встреч состоится в Дальнем, об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Южно-Сахалинск стал одним из первых муниципалитетов области, которые внедряют систему инициативного бюджетирования. Она позволяет жителям населенных пунктов самостоятельно определять, какие общественно значимые проекты следует реализовать в первую очередь на их территории.
Встречи пройдут во всех планировочных районах Южно-Сахалинска. В ходе обсуждения жители смогут определить проекты, которые они бы хотели реализовать, например по организации зон отдыха, благоустройству территорий. Главное условие - инициативы должны затрагивать интересы большого количества жителей планировочного района.
Максимальная сумма субсидии для каждого района из областного бюджета на реализацию начинаний составит 3 миллиона рублей.
Встречи пройдут по графику:
|
Дата
|
Место проведения
|
Время проведения
|
20.02.17
|
с. Дальнее, ул. Ударная, 50, МБУ «Дальненский Дом культуры»
|
18 час. 30 мин
|
21.02.17
|
п/р Хомутово, ул. 2-я Центральная, 39, актовый зал отдела по управлению территорией Хомутово
|
18 час. 30 мин
|
22.02.17
|
с. Синегорск,
ул. Коммунистическая, 16, 2-й этаж
|
18 час. 30 мин
|
26.02.17
|
п/р Луговое, ул. Гайдука, 1, актовый зал, адм. здание отдела по управлению территорией Луговое
|
15 час.
|
27.02.17
|
с. Березняки, ул. Крайняя, 8а, ДК «Родник»
|
18 час. 30 мин
|
28.02.17
|
п/р Ново-Александровск, ул. 2-я Красносельская, 14, ЦНК «Радуга»
|
18 час. 30 мин
Закупить партию патронов 7.62 и несколько ящиков зелёнки.
Лаврэнтий будет доволен.)))))
ну или просто пропить.