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Жителям Южно-Сахалинска предложат решить, куда потратить 3 млн рублей

Жителям Южно-Сахалинска предложат решить, куда потратить 3 млн рублей

В областном центре начинаются встречи с населением по вопросам инициативного бюджетирования

В Южно-Сахалинске начинаются встречи с населением по вопросам инициативного бюджетирования. В ходе них у жителей планировочных районов спросят, купа потрать по 3 млн рублей. Первая из таких встреч состоится в Дальнем, об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Южно-Сахалинск стал одним из первых муниципалитетов области, которые внедряют систему инициативного бюджетирования. Она позволяет жителям населенных пунктов самостоятельно определять, какие общественно значимые проекты следует реализовать в первую очередь на их территории.

Встречи пройдут во всех планировочных районах Южно-Сахалинска. В ходе обсуждения жители смогут определить проекты, которые они бы хотели реализовать, например по организации зон отдыха, благоустройству территорий. Главное условие - инициативы должны затрагивать интересы большого количества жителей планировочного района.

Максимальная сумма субсидии для каждого района из областного бюджета на реализацию начинаний составит 3 миллиона рублей.

Встречи пройдут по графику: 

Дата

Место проведения

Время проведения

20.02.17

 с. Дальнее, ул. Ударная, 50, МБУ «Дальненский Дом культуры»

18 час. 30 мин

21.02.17

п/р Хомутово, ул. 2-я Центральная, 39, актовый зал отдела по управлению территорией Хомутово

18 час. 30 мин

22.02.17

с. Синегорск,

ул. Коммунистическая, 16, 2-й этаж

18 час. 30 мин

26.02.17

п/р Луговое, ул. Гайдука, 1, актовый зал, адм. здание отдела по управлению территорией Луговое

15 час.

27.02.17

с. Березняки, ул. Крайняя, 8а, ДК «Родник»

18 час. 30 мин

28.02.17

п/р Ново-Александровск, ул. 2-я Красносельская, 14, ЦНК «Радуга»

18 час. 30 мин

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:07 0
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Комментарии
Online
Statys Online
Написано сегодня, в 12:45
50 ярдов значит сами, а нам 3 ляма на всех
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0
Добрый человек
Написано сегодня, в 13:29
Странный вопрос....как это куда?..
Закупить партию патронов 7.62 и несколько ящиков зелёнки.
Лаврэнтий будет доволен.)))))
ну или просто пропить.
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Olga_ys
Написано сегодня, в 14:45
Три пишем, шесть в уме
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