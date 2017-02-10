Южно-Сахалинск избавят от уродливых заборов

10 км заборов в Южно-Сахалинске приведут в порядок. На проспекте Мира на участке от Сахалинской до Лесной изменят внешний вид ограждений. Начальник отдела дизайна администрации областного центра Павел Шугуров уже дал такие поручения. По его информации, перед 7 заборами будет высажена зеленая изгородь, на 2 нанесут художественное, а на 6 декоративное оформление, еще 8 отремонтируют, 10 подлежат замене.

Ранее astv.ru поднимал тему уродливых заборов в Южно-Сахалинске. Властям, чтобы осознать проблему и взяться за ее решение понадобилось более двух лет. Владельцы коммерческих предприятий также примут участие в данной работе - они в обязательном порядке своими силами обновят ограждения. Для оформления им порекомендуют стиль, который будет гармонировать с рядом стоящими зданиями. В первую очередь это касается заборов стройплощадок и производственных предприятий.

- Во всех российских городах проблемы одинаковые, в том числе и неказистые заборы, - заметил Павел Шугуров. - Поэтому в каждом субъекте нужно искать эффективные пути решения. Ограждения должны иметь декоративный вид, который бы отвечал современным требованиям городской архитектуры и обеспечивал целостность городской среды.

Стоит отметить, что южно-сахалинские художники также выразили желание поучаствовать в оформлении заборов. Уже подготовлены несколько эскизов.