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Южно-Сахалинск избавят от уродливых заборов

Южно-Сахалинск избавят от уродливых заборов

В ближайших планах – улучшение 10 км ограждений

10 км заборов в Южно-Сахалинске приведут в порядок. На проспекте Мира на участке от Сахалинской до Лесной изменят внешний вид ограждений. Начальник отдела дизайна администрации областного центра Павел Шугуров уже дал такие поручения. По его информации, перед 7 заборами будет высажена зеленая изгородь, на 2 нанесут художественное, а на 6 декоративное оформление, еще 8 отремонтируют, 10  подлежат замене.

Ранее astv.ru поднимал тему уродливых заборов в Южно-Сахалинске. Властям, чтобы осознать проблему и взяться за ее решение понадобилось более двух лет. Владельцы коммерческих предприятий также примут участие в данной работе - они в обязательном порядке своими силами обновят ограждения. Для оформления им порекомендуют стиль, который будет гармонировать с рядом стоящими зданиями. В первую очередь это касается заборов стройплощадок и производственных предприятий.

- Во всех российских городах проблемы одинаковые, в том числе и неказистые заборы, - заметил Павел Шугуров. - Поэтому в каждом субъекте нужно искать эффективные пути решения. Ограждения должны иметь декоративный вид, который бы отвечал современным требованиям городской архитектуры и обеспечивал целостность городской среды.

Стоит отметить, что южно-сахалинские художники также выразили желание поучаствовать в оформлении заборов. Уже подготовлены несколько эскизов.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:48 +3
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Комментарии
sasch
Написано сегодня, в 11:01
Заборы - это да!
Пускай в Камбоджию съездят, посмотрят.
Это страна капитальных заборов. Там даже пустыри, вдали от городов и сёл, огорожены заборами с художественными элементами кладки.
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+6
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 11:35
Вообще надо в городе запретить глухие заборы. Особенно те которые выходят на улицы. Максимум как в палисаднике. Пусть владельцы зелёные заборы ставят из деревьев
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+1
Hana
Написано сегодня, в 12:27 Отредактированно сегодня, в 12:28
https://www.newkaliningrad.ru/realty/news/10866828..

Вот так реконструкции нужно делать.
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+1
Online
karina62 Online
Написано сегодня, в 14:46
Hana, нам такого еще лет 100 не дождаться! Они лучше опять дома покрасят и все благоустройство! А чтобы заборы снести, надо что то за ними сначало красивое сделать!
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