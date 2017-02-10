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Нерасчищенная взлетная полоса в Охе стала причиной задержки трех авиарейсов
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Нерасчищенная взлетная полоса в Охе стала причиной задержки трех авиарейсов

Задержаться на севере Сахалина пришлось пассажирам бортов "Авроры" на Хабаровск и Южно-Сахалинск

С 16 февраля из аэропорта Охи не могут вылететь пассажиры авиакомпании "Аврора" в Южно-Сахалинск и Хабаровск. Многие путешественники из-за отмены самолетов не попали на стыковочные рейсы. С одним из таких пассажиров, Сергеем, нам удалось связаться. Он не смог отбыть в командировку, в связи с чем пришлось вернуть билет до Южно-Сахалинска. А вот билет до Москвы "сгорел", и деньги за него не возместят.
 
"Сказали, что взлетно-посадочная полоса не пригодна для полетов. Но при этом самолет прилетел из Южно-Сахалинска и сел благополучно с пассажирами, а взлетать не захотели. Нас посадили в накопителе продержали час и сказали,  что рейс выполняться не будет. Первый раз такое вообще в жизни, чтобы пилоты отказались лететь" - рассказал Сергей.
 
В приемной аэропорта Охи наотрез отказывались предоставлять информацию, мотивируя это тем, что лучше ситуацией владеют в авиакомпании "Аврора". Звонками сотрудникам аэропорта с самого утра досаждают не только средства массовой информациии, но и прокуратура. Добиться сеанса связи с директором не удалось - секретарь сообщила, что он находится на взлетно-посадочной полосе и инспектирует расчитску. Позже представитель аэропорта сообщил, что ранее самолеты "Авроры" с такими условиями справлялись.
 
Специалист по связям с общественностью авиакомпании "Аврора"Татьяна Козырева рассказала: "В настоящее время 67 пассажиров ожидают рейса из Южно-Сахалинска в Оху и 37 пассажиров ожидают вылета из Охи в Хабаровск. В Хабаровске 27 пассажиров размещены в гостиницу, они также ждут ожидания вылета из Хабаровска в Оху, в Южно-Сахалинске наши пассажиры, которые нуждаются в гостиницах, тоже расселены все в гостиницу".
 
Согласно информации электронного табло аэропорта Южно-Сахалинска прилет рейсов из Охи в областной центр задержаны до 16:00 и 21 часа 17 февраля.
Автор: Ольга Буданова, сегодня, в 12:16 +1
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Комментарии
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 12:35
И на кого жаловаться в такой ситуации, учитывая то что билеты у нас стоят очень даже не дешево...
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+3
Добрый человек
Написано сегодня, в 13:31
билет через суд возместит руководства аэропорта,ибо вина на них.
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0
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Yulya_T Online
Написано сегодня, в 14:11
Добрый человек, просветите, пожалуйста, в чем виноват аэропорт?
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0
Online
yur Online
Написано сегодня, в 14:35
Yulya_T, Полосу нужно чистить как следует и выдавать фактическое сцепление на полосе, а не липу.
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0
Online
Yulya_T Online
Написано сегодня, в 14:39
yur, факты где? Состояние полосы оценено не одним человеком, а комиссией, в которую входят все заинтересованные стороны. И она пригодная для полетов.
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