Сахалинский опыт поддержки педагогов будет внедряться в других регионах России

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Вопрос о развитии системы образования на Сахалине и Курилах обсуждался в ходе состоявшейся в Москве встречи губернатора Олега Кожемяко с министром образования и науки Российской Федерации Ольгой Васильевой.

В ходе разговора были затронуты все аспекты образования – дошкольного, начального, среднего, профессионального и высшего. Отмечено, что в Сахалинской области обеспечены детскими садами малыши в возрасте от 3 до 7 лет. Теперь необходимо наращивать количество мест в яслях для самых маленьких сахалинцев и курильчан. Важную роль в деле дошкольного образования областные власти отводят вариативным формам дошкольного воспитания - семейным детским садам, группам присмотра.

- В некоторых небольших населенных пунктах у нас возникает следующая проблема, - рассказал Олег Кожемяко. – В селе, например, насчитывается всего 25 малышей, которые не охвачены дошкольным воспитанием. Этого слишком мало, чтобы строить полноценный детский сад. Но детей устроить нужно. Поэтому внедряем вариативные формы образования, например, детские сады на дому. Это открывает возможность заработка для педагогов, которые вышли на пенсию, а детям - получить качественное образование.

По словам Ольги Васильевой, в настоящее время в Правительстве РФ разрабатываются документы, согласно которым федеральный центр будет поддерживать частные детские сады и другие вариативные формы дошкольного образования. Также министр отметила, что сахалинский опыт по поддержке педагогов необходимо внедрять в других регионах страны. Речь идет, в частности, о доплатах молодым учителям в течение первых трех лет работы, которые позволяют им иметь средний по отрасли заработок. Звание «Заслуженный педагог Сахалинской области» приносит работающему учителю ежемесячную выплату в 13 тысяч рублей, а пенсионеру - прибавку к пенсии. Эта практика в регионе, будет продолжена, заверил Ольгу Васильеву сахалинский губернатор.

Активно ведется на Сахалине и Курилах работа по обеспечению учителей жильем. Например, в прошлом году новоселами стали 47 педагогов.

- Считаю, что нужно выделять по 150 квартир, - сказал Олег Кожемяко. – У нас ежегодно приходят в школу примерно 150-170 молодых специалистов. И они, конечно, должны быть обеспечены жильем. Мы его будем предоставлять на различных условиях. Например, в качестве арендного, которое будут оплачивать муниципалитеты. Возможно, организуем льготную ипотеку для бюджетников - с минимальной процентной ставкой и длительным сроком погашения.

Что касается профессионального образования, участники встречи пришли к общему мнению: специальности, по которым ведется обучение, должны точно отвечать потребностям существующего рынка труда. Необходимо обеспечивать учебные заведения современными тренажерами, внедрять в практику технологии, с которыми выпускник столкнется на производстве. Сейчас региональное министерство образования разрабатывает специальную программу, цель которой - обеспечить внедрение лучших практик подготовки рабочих кадров для экономики.

Ольга Васильева поддержала областные власти, которые вводят в местных вузах новые специальности с учетом местных нужд. Речь идет о подготовке учителей математики, физики, а также инженеров - строителей.

- Требуется также провести большую работу, чтобы стабилизировать финансовое состояние Сахалинского государственного университета, привести заработную плату профессорско-преподавательского состава к средним показателям по России, - прокомментировал Олег Кожемяко итоги разговора с министром образования и науки России. – Также стоит задача – добиться, чтобы СахГУ был включен в список 20 ведущих университетов Российской Федерации.

Источник: пресс-секретарь губернатора Сахалинской области