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Сахалинские снайперы будут стрелять по мишеням размером с теннисный шарик

Сахалинские снайперы будут стрелять по мишеням размером с теннисный шарик

В Восточном военном округе стартовал II этап конкурса «Снайперский рубеж -2017»

В Восточном военном округе (ВВО) стартовал II этап конкурса «Снайперский рубеж-2017», который проводится в рамках подготовки к Армейским международным играм «АРМИ-2017». 

На базе общевойсковых объединений, дислоцированных в Республике Бурятия, Забайкальском и Хабаровском краях, Амурской и Сахалинской областях, а также соединений морской пехоты Тихоокеанского флота пройдут состязания с участием лучших снайперских пар.

Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, в ходе соревнований снайперам предстоит выполнить ряд огневых задач, таких как упражнение «холодный выстрел» - стрельба на дистанции 100 метров в мишень размером с шарик для настольного тенниса неподготовленной винтовкой СВД и стрельбу по грудной мишени на максимальное количество попаданий на дистанции 500 метров, а также поразить воздушную цель, имитирующую беспилотный летательный аппарат.

Завершающим испытанием станет эстафета с преодолением препятствий полосы разведчика.

Участие во II этапе конкурса «Снайперский рубеж -2017» примут около 100 снайперов. Победители продолжат испытание на окружном этапе всеармейского конкурса, который пройдет на общевойсковом полигоне «Князе-Волконский» в Хабаровском крае в апреле текущего года.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:54 +3
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Комментарии
kholmchanin
Написано сегодня, в 17:15
А в горох или пшено слабО? Постигайте тонкости профессии,
на гражданке ой как пригодится: и бабло приличное, и житуха
безбедная, но никогда не встречаться бы вам с сегодняшними
своими товарищами в реальном противостоянии...
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+1
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 17:39
Обычно говорят: Тяжело в учении - легко в бою...
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0
sasch
Написано сегодня, в 17:47
VULKAN, Тяжело в учении -легко на балу
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+3
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 18:22
sasch, Что, что, а вот такого слышать не приходилось

Это версия скорее всего применяется для любителей танцев
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+1
sasch
Написано сегодня, в 18:27
VULKAN, Варианты разные бывают
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+2
Добрый человек
Написано сегодня, в 17:48
лучше из "Шмеля" по блохе..))))))))
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0
Hana
Написано сегодня, в 18:38
Это случайно не связано с прибытием на Сахалин экс губернатора и его товарищей?
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0
ateriya
Написано сегодня, в 20:07
прикольно. я стреляла по монетке в десять копеек,из охотничьего карабина "вепрь". с отпикой конечно же, так как я девочка, развернула первую а вторую раскрутила. сейчас наверное уже не смогу такое повторить. рука забыла как оружие держать.
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+1
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