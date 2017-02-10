Сахалинские снайперы будут стрелять по мишеням размером с теннисный шарик

В Восточном военном округе (ВВО) стартовал II этап конкурса «Снайперский рубеж-2017», который проводится в рамках подготовки к Армейским международным играм «АРМИ-2017».

На базе общевойсковых объединений, дислоцированных в Республике Бурятия, Забайкальском и Хабаровском краях, Амурской и Сахалинской областях, а также соединений морской пехоты Тихоокеанского флота пройдут состязания с участием лучших снайперских пар.

Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, в ходе соревнований снайперам предстоит выполнить ряд огневых задач, таких как упражнение «холодный выстрел» - стрельба на дистанции 100 метров в мишень размером с шарик для настольного тенниса неподготовленной винтовкой СВД и стрельбу по грудной мишени на максимальное количество попаданий на дистанции 500 метров, а также поразить воздушную цель, имитирующую беспилотный летательный аппарат.

Завершающим испытанием станет эстафета с преодолением препятствий полосы разведчика.

Участие во II этапе конкурса «Снайперский рубеж -2017» примут около 100 снайперов. Победители продолжат испытание на окружном этапе всеармейского конкурса, который пройдет на общевойсковом полигоне «Князе-Волконский» в Хабаровском крае в апреле текущего года.