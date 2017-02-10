Подозрительные врачи проводят консультации на севере Сахалина

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Сотрудники "Новосибирского консультационного центра здоровья" проводят прием жителей сахалинских деревень. За 3,6 тысячи рублей с помощью некого прибора, который по словам побывавших на приеме напоминает планшет, подключенный к ноутбуку, "медики" диагностируют различные болезни и даже выявляют онкологию на ранних стадиях.

Накануне в Смирных прошел прием. Как рассказали пациенты, у доктора Романа Попова, именно этот врач ведет обследования, есть специальный прибор. Пациенты просто кладут на него руки, и устройство показывает, есть ли в организме какие-нибудь отклонения. Причем спектр заболеваний довольно широк - от головного мозга до желудочно-кишечного тракта.

О самой процедуре рассказала жительница Смирных Елена Кравченко. По ее словам, специалист не лечит. Просто проводит полное обследование организма. Причем, аппарат может выявить онкологию на ранней стадии.

Прием врача стоит 3,6 тысячи рублей. В Министерстве здравоохранения Сахалинской области, о коллегах из Новосибирска ничего не знают, хотя в самом Новосибирском центре, нам сообщили, что приезд согласован с сахалинским минздравом. Кроме того, там отметили, в островном регионе нет прибора, который может определить различные внутренние заболевания по ладоням.

Доктор Попов у себя на страничке в соцсетях сообщил, помимо Смирных, он уже посетил Ноглики, Тымовск, Оху, Александров-Сахалинский. С 21 по 25 февраля он будет в Макарове. Затем с 27 февраля по 2 марта в Поронайске.

Если говорить о социальных сетях, то на странице в "ВКонтакте" доктора Попова более 15 тысяч друзей. Невооруженным глазом видно, что половина из них - этой фейковые странички