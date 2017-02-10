Почти 3,5 тысячи сахалинских родителей получили материнский капитал в 2016 году

В 2017 году размер материнского капитала не индексируется и остаётся на уровне 2016 года – 453 тысячи 26 рублей

В 2016 году еще 3 тыс. 411 островных родителей стали владельцами сертификатов на федеральный материнский (семейный) капитал. В 2017 году размер материнского капитала не индексируется и остаётся на уровне 2016 года – 453 тысячи 26 рублей.

Ровно десять лет назад – в начале 2007 года – Пенсионный фонд РФ начал выдавать первые государственные сертификаты на материнский (семейный) капитал (МСК). За время действия программы поддержки семей, имеющих двух и более детей, Отделением Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области выдано 26 тыс. 352 материнских сертификата.

Несмотря на то, что направления использования средств маткапитала за десять лет кардинально не изменились, в программу регулярно вносились коррективы. Их основная цель – максимально облегчить семьям получение сертификата и распоряжение его средствами. В то же время были реализованы меры, чтобы обезопасить владельцев сертификата от мошенников.

В 2016 году, как и в предыдущие годы, самым востребованным направлением использования средств материнского капитала было улучшение жилищных условий. В островном регионе принято 1 тыс. 733 положительных решения на сумму 725,1 млн. рублей. А за все время действия программы – 7 тыс. 949 положительных решений на сумму 3,91 млрд. рублей.

Напомним, что при направлении материнского капитала на улучшение жилищных условий с привлечением ипотечных средств, не нужно ждать трехлетия ребенка, давшего право на получение сертификата, чтобы воспользоваться средствами.

Для оплаты образовательных услуг своих чад средствами МСК в 2016 году решили воспользоваться 562 владельца сертификата на сумму 40,3 млн. рублей. Всего по этому направлению от островных родителей принято 2 тыс. 195 заявлений на сумму 136,2 млн. рублей.

Еще за десять лет реализации программы 21 заявление было принято на перевод средств маткапитала на будущую накопительную пенсию мамы на сумму 6,2 млн. рублей.

По новому, четвертому направлению распоряжения средствами МСК – на покупку товаров и оплату услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов – заявлений подано не было.

Кроме того, в 2016 году 9 тыс. 951 семья получили единовременную выплату в размере 25 тысяч рублей из средств МСК или сумму в размере остатка капитала. На эти цели островным владельцам сертификатов было перечислено более 247 млн. рублей.

Напоминаем, что право на материнский капитал имеют семьи, в которых второй или последующий ребенок родится или будет усыновлен семьей до 31 декабря 2018 года. Обратиться за сертификатом и распорядиться средствами материнского капитала можно и после указанной даты в любое время.

Подать заявление можно в клиентской службе территориального органа ПФР, в МФЦ, а также в сервисе «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР (www.pfrf.ru).

В 2017 году размер федерального материнского капитала не индексируется и остаётся на уровне 2016 года – 453 тысячи 26 рублей.

Источник: пресс-служба ОПФР по Сахалинской области