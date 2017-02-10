«Поляна любви» пройдет в субботу в городском парке

Конкурс снежных фигур «Поляна Любви», который проводят газета «Телемир», сайт АСТВ и ГПКиО им. Ю. А. Гагарина состоится уже завтра, 18 февраля.

Впервые за 15 лет снега в Южно-Сахалинске рекордно мало, но это не пугает участников. Свое желание прийти в субботу, 18 февраля в парк уже изъявили более 10 команд.

В этом году мы решили немного выйти за рамки конкурса. Участники, при желании, могут создать фигуры, которые состоят из минимума снега. На прошлой неделе на сайте АСТВ прошел конкурс, в котором мы предлагали пользователям пофантазировать и описать фигуру, арт-объект с использованием подручных средств и природных материалов на тему любви.

Напомню, что предварительная регистрация - не обязательное условие! Любой желающий, не зависимо от возраста, может принять участие в конкурсе. Для этого достаточно прийти и зарегистрироваться до 12.00. Количество человек в команде тоже не ограничено.

Для участников подготовлены призы и подарки от партнера акции, магазина «Зоки» и организаторов мероприятия.

Галина Ивашина, менеджер по культурно-массовой деятельности ГПКиО им. Ю. А. Гагарина - Мы подготовили театрализованную игровую программу для участников, зрителей и болельщиков. Они познакомятся с феями Любовь, Безразличие и султаном Ненависть, преодолеют препятствия и найдут артефакты, благодаря которым расцветет особенное дерево. Какое именно - узнаете сами, когда придете на «Поляну». А все желающие смогут написать своё признание в любви.

Приходите, будет весело! Не забудьте захватить с собой всё необходимое для создания фигур и не забудьте хорошее настроение!

Начало конкрса - 12.00. Подведенеи итогов и награждение участников - 14.00-15.00. Место: ГПКиО им. Ю. А. Гагарина, озеро Верхнее