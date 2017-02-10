новости
новости
Регистрация
«Поляна любви» пройдет в субботу в городском парке

«Поляна любви» пройдет в субботу в городском парке

Участников и зрителей ждут игры и конкурсы

Конкурс снежных фигур «Поляна Любви», который проводят газета «Телемир», сайт АСТВ и ГПКиО им. Ю. А. Гагарина состоится уже завтра, 18 февраля.

Впервые за 15 лет снега в Южно-Сахалинске рекордно мало, но это не пугает участников. Свое желание прийти в субботу, 18 февраля в парк уже изъявили более 10 команд.

В этом году мы решили немного выйти за рамки конкурса. Участники, при желании, могут создать фигуры, которые состоят из минимума снега. На прошлой неделе на сайте АСТВ прошел конкурс, в котором мы предлагали пользователям пофантазировать и описать фигуру, арт-объект с использованием подручных средств и природных материалов на тему любви.

Напомню, что предварительная регистрация - не обязательное условие! Любой желающий, не зависимо от возраста, может принять участие в конкурсе. Для этого достаточно прийти и зарегистрироваться до 12.00. Количество человек в команде тоже не ограничено.

Для участников подготовлены призы и подарки от партнера акции, магазина «Зоки» и организаторов мероприятия.

Галина Ивашина, менеджер по культурно-массовой деятельности ГПКиО им. Ю. А. Гагарина

- Мы подготовили театрализованную игровую программу для участников, зрителей и болельщиков. Они познакомятся с феями Любовь, Безразличие и султаном Ненависть, преодолеют препятствия и найдут артефакты, благодаря которым расцветет особенное дерево. Какое именно - узнаете сами, когда придете на «Поляну». А все желающие смогут написать своё признание в любви.

Приходите, будет весело! Не забудьте захватить с собой всё необходимое для создания фигур и не забудьте хорошее настроение!

Начало конкрса - 12.00. Подведенеи итогов и награждение участников - 14.00-15.00. Место: ГПКиО им. Ю. А. Гагарина, озеро Верхнее

 

Автор: Соловьева Светлана, сегодня, в 11:37 +4
Другие статьи по темам
Событие
конкурс снежных фигур
Место
городской парк Южно-Сахалинска
Популярное на ASTV
Неизвестные подбросили гранату к кафе в центре Южно-Сахалинска
Неизвестные подбросили гранату к кафе в центре Южно-Сахалинска
Лже-активисты «СтопХам» наклеили наклейку на автомобиль южносахалинца
Лже-активисты «СтопХам» наклеили наклейку на автомобиль южносахалинца
Южносахалинец покончил с собой в лесу за площадью Славы
Южносахалинец покончил с собой в лесу за площадью Славы
Полицейские прервали дальневосточное путешествие несовершеннолетней сахалинской матершинницы
Полицейские прервали дальневосточное путешествие несовершеннолетней сахалинской матершинницы

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
lvista
Написано сегодня, в 15:39
Не помешала бы метель...
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Жителям Южно-Сахалинска предложат решить, куда потратить 3 млн рублей
Жителям Южно-Сахалинска предложат решить, куда потратить 3 млн рублей
Фестиваль сноуборда и горных лыж для спортсменов с инвалидностью пройдет в Южно-Сахалинске
Фестиваль сноуборда и горных лыж для спортсменов с инвалидностью пройдет в Южно-Сахалинске
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru