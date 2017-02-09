Запрещенными энергетиками на Сахалине торгуют через автоматы по продаже напитков

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Реализацию областного закона о запрете продажи тонизирующих, слабоалкогольных напитков и ограничении продажи тонизирующих безалкогольных напитков в сфере розничной торговли обсудили на заседании комитета по спорту, туризму и молодежной политике. Об этом сообщает пресс-служба Сахалинской областной думы.

- Закон вступил в действие с марта 2015 года, - напомнил председатель комитета Андрей Хапочкин. – На территории области не допускается розничная продажа этих напитков несовершеннолетним, в детских, образовательных и медицинских организациях, спортивных объектах, в местах проведения культурно-массовых мероприятий с участием подростков и молодежи.

По словам зам. министра торговли и продовольствия Елены Шкарубо, за этот период поступило 3 обращения о нарушениях. Факты подтвердились, предприятия оштрафованы. В настоящее время на лицензируемом алкогольном рынке области тонизирующих слабоалкогольных напитков нет.

Что касается незаконной реализации алкогольной продукции, то, по сообщению начальника отдела УМВД России по Сахалинской области Андрея Лаптева, выявлено 420 административных правонарушений. При этом он подчеркнул, что возникают проблемы с привлечением к административной ответственности лиц, реализующих энергетические напитки, так как производители исключили на этикетке слово "тонизирующий", заменив его на "Сидр", "пивной напиток".

Главный специалист областного управления Роспотребнадзора Галина Каретникова подчеркнула, что до 2018 года в стране введен мораторий на контролирующие проверки малого бизнеса, а именно малый бизнес, в основном, и работает на этом рынке. Проверять предпринимателей можно только по обращениям граждан, но таких жалоб нет. А вообще по конкретным обращениям населения Роспотребнадзор имеет право обратиться в любую аккредитованную лабораторию для проведения анализа напитка.

Представители Молодежного парламента, молодежных организаций говорили о том, что, по их мнению, запрещенными напитками торгуют в местах продажи разливного пива. Анализируя ситуацию, они сделали вывод, что есть способы обойти закон, и недобросовестные предприниматели этим пользуются. В частности, запрещенное реализуется в некоторых автоматах по продаже напитков.

Молодые люди предложили законодательно ввести на уровне области запрет и на такую торговлю, установить административную ответственность для нарушителей. Кроме того, региональному парламенту рекомендовано выйти с законодательной инициативой в Госдуму о введении запрета и на федеральном уровне. Молодые парламентарии также высказали готовность поучаствовать в "контрольных закупках", чтобы призвать к порядку недобросовестных предпринимателей.

Депутат Наталья Коршунова поддержала молодых коллег, отметив, что большое внимание необходимо уделять профилактической работе среди молодежи, просвещать родителей.

Депутаты Светлана Бетнарская и Виталий Гомилевский вели речь о том, что определенные результаты есть, но необходима консолидация усилий всех заинтересованных сторон. Веское слово должно быть все-таки за контрольно-надзорными инстанциями.

Решением комитета, в частности, предложено заинтересованным ведомствам направить в комитет по спорту, туризму и молодежной политике облдумы конкретные предложения по совершенствованию законодательства.