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Водителей маршрутных автобусов в Южно-Сахалинске оденут в одинаковую форму

Водителей маршрутных автобусов в Южно-Сахалинске оденут в одинаковую форму

Внедрение форменной одежды завершится до лета

Сегодня рано утром мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин посетил базу МУП «Транспортная компания», проверил организацию выходов автобусов на маршруты и пообщался с водителями и кондукторами, сообщает пресс-служба администрации областного центра. 

Персонал новой техникой доволен: машины отечественного и белорусского производства комфортные, легкие в управлении и обслуживании. Водители озвучили мэру свои просьбы, касающиеся условий работы и поведения других участников дорожного движения. Так, проводя долгое время на маршруте, люди нуждаются в санитарных удобствах, на конечных остановках надо оборудовать туалеты. Муниципалитет уже устанавливал мобильные кабины, например на востоке улицы Украинской. Биотуалет вскоре украли. Глава города поручил срочно вернуться к этому вопросу, установить новые кабины и раздать водителям индивидуальные ключи от них. А чтобы отпугнуть воров и вандалов, установить камеры видеонаблюдения и подключить их в городскую систему «Безопасный город».

Работе больших автобусов мешают те, кто паркуется на автобусных остановках. Среди них - таксисты, частный транспорт и водители небольших маршруток, подолгу набирающие пассажиров. Из-за этого страдают остальные горожане - срывается график движения автобусов. Мэр распорядился обсудить решение этой и других проблем с ГИБДД и УГАДН по Сахалинской области.

Кроме того, глава города дал поручение руководству предприятия и управлению транспорта до конца весны завершить внедрение форменной одежды. Единая форма придает сотрудникам МУП общий стиль и дисциплинирует. Водители компании уже несколько месяцев выходят на маршрут в синих рубашках, но комплекты должны быть полными, а также различаться по сезонам - зимние и летние. Работники предприятия поддержали нововведение.

В заключение своего визита мэр осмотрел сервисный центр, открытый 2 недели назад для работы с газомоторными автобусами и МАЗами. В нем сделан капитальный ремонт, установлено современное оборудование для обслуживания транспорта.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:00 +2
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Комментарии
senchick
Написано сегодня, в 16:02
Отлично...
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+4
Владимир2013
Написано сегодня, в 16:35
Очень хочется задать вопрос главе города и руководству МУП "Транспортная компания" почему с 01 февраля 2017 года по маршруту №19 ходят старые проржавевшие автобусы и автобусы для пассажиров низкого роста в которые нельзя войти и стоять стоя, а если сядешь на сиденье коленки упираются в спину впереди сидящего пассажира, куда пропали новые ПАЗы которые обслуживали данный маршрут? Эти старые списанные автобусы кто-нибудь проверяет перед выходом на линию на предмет технического состояния. На них только дрова можно возить и то не безопасно, а их поставили на центральный городской маршрут. Неужели городскому главе не стыдно, что в центре города городской маршрут обслуживает ржавый металлолом не красящий областную столицу.
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+3
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 16:36
Написано: "Биотуалет вскоре украли.".

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+1
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 19:11
VULKAN, ща у кого-то на даче стоит))
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+1
Online
legkiy Online
Написано сегодня, в 17:37
Давно пора заняться этими чуркотаксистами которым никакие пдд не закон и даже гибдд они не боятся. Нужен рычаг посерьезнее, типа накосячил вали домой
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+2
Zwain
Написано сегодня, в 17:47
глава просто "завис"!!!
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0
Igor71
Написано сегодня, в 18:00
А с внедрением формы-оплата проезда не увеличится? Это ведь денег стоит.
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0
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