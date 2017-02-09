Водителей маршрутных автобусов в Южно-Сахалинске оденут в одинаковую форму

Сегодня рано утром мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин посетил базу МУП «Транспортная компания», проверил организацию выходов автобусов на маршруты и пообщался с водителями и кондукторами, сообщает пресс-служба администрации областного центра.

Персонал новой техникой доволен: машины отечественного и белорусского производства комфортные, легкие в управлении и обслуживании. Водители озвучили мэру свои просьбы, касающиеся условий работы и поведения других участников дорожного движения. Так, проводя долгое время на маршруте, люди нуждаются в санитарных удобствах, на конечных остановках надо оборудовать туалеты. Муниципалитет уже устанавливал мобильные кабины, например на востоке улицы Украинской. Биотуалет вскоре украли. Глава города поручил срочно вернуться к этому вопросу, установить новые кабины и раздать водителям индивидуальные ключи от них. А чтобы отпугнуть воров и вандалов, установить камеры видеонаблюдения и подключить их в городскую систему «Безопасный город».

Работе больших автобусов мешают те, кто паркуется на автобусных остановках. Среди них - таксисты, частный транспорт и водители небольших маршруток, подолгу набирающие пассажиров. Из-за этого страдают остальные горожане - срывается график движения автобусов. Мэр распорядился обсудить решение этой и других проблем с ГИБДД и УГАДН по Сахалинской области.

Кроме того, глава города дал поручение руководству предприятия и управлению транспорта до конца весны завершить внедрение форменной одежды. Единая форма придает сотрудникам МУП общий стиль и дисциплинирует. Водители компании уже несколько месяцев выходят на маршрут в синих рубашках, но комплекты должны быть полными, а также различаться по сезонам - зимние и летние. Работники предприятия поддержали нововведение.

В заключение своего визита мэр осмотрел сервисный центр, открытый 2 недели назад для работы с газомоторными автобусами и МАЗами. В нем сделан капитальный ремонт, установлено современное оборудование для обслуживания транспорта.