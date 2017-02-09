Сто пакетов с польскими семенами укропа уничтожил корсаковский предприниматель

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100 пакетиков с семенами укропа из Польши оказались небезопасными для высева на полях Сахалинской области. Согласно предписанию теруправления Россельхознадзора, владелец партии принял решение их уничтожить.

Как сообщают в Управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, специалисты выявили партию польских семян укропа «Парашют» с примесью семян такого опасного для сельского хозяйства и здоровья людей карантинного сорняка, как амброзия полыннолистная.

Укроп предназначался к поставке в адрес индивидуального предпринимателя из Корсакова. Исследования показали, что семена амброзии полыннолистной содержались в 100 пакетах.

Всего в адрес ИП из Москвы направлялось свыше 10 тысяч пакетов с семенами овощных и около 3 тысяч пакетов семян цветочных культур из Нидерландов, Германии, Италии, Польши, Франции и Чехии. Помимо укропа все остальные семена оказались безопасными для высева на полях и в теплицах Сахалинской области.

По информации специалистов карантина растений, вредоносность амброзии полыннолистной для сельского хозяйства в районах массового её распространения исключительно велика. Развивая мощную надземную массу и корневую систему, амброзия сильно подавляет другие культурные растения. Также, в результате массового распространения амброзии резко возрастает опасность заболевания людей такими заболеваниями, как амброзийный поллиноз, бронхиальная астма, крапивница, мигрень, вызываемыми попаданием в дыхательные пути пыльцы амброзии.