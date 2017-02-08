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Специальную госструктуру для борьбы с "группами смерти" хотят создать в России

Специальную госструктуру для борьбы с "группами смерти" хотят создать в России

«Нулевое чтение» законопроекта пройдет сегодня

Создать специальные госструктуры, законодательно исключить анонимное ведение социальных сетей, а также сделать использование интернета при склонении детей к суициду отягощающим обстоятельством. Эти и другие предложения для борьбы с «группами смерти» будут озвучены экспертами во время «нулевого» чтения законопроекта о запрете склонения к совершению суицида, которое пройдет в Общественной палате РФ (Миусская пл., д. ) 16 февраля в 14:00.

 


Как сообщает пресс-служба Общественной палаты РФ, в рамках мероприятия экспертами будет предложена для обсуждения своя редакция изменений в статью 110 УК РФ «Доведение до самоубийства».

Со слов модератора «нулевого чтения», члена ОП РФ Юлии Зимовой. Палата «станет площадкой, которая возьмет на себя контроль за ситуацией, будет работать в связке с максимальным количеством министерств, ведомств, профильных фондов и активными гражданами». «На данный момент проблема самоубийств среди подростков обсуждается довольно однобоко. Общественные слушания положат начало комплексному решению проблемы и объединят всех ответственных за интернет-безопасность молодежи», — отметила Зимова.

В свою очередь, президент Российской ассоциации телефонной экстренной психологической помощи Андрей Камин в ходе обсуждения выступит с инициативой о создании специализированной госструктуры, которая бы отвечала за противодействие таким группам.

«Отсутствие такой специализированной организации в России — большая проблема сегодня. С одной стороны, это дело экстренных медицинских служб, с другой стороны — Следственного комитета, но ни одна из этих организаций не обязана заниматься деятельностью таких групп. Между этими ведомствами существует огромная пропасть, в которую и попадает наша проблема», — считает эксперт.

Еще одним предложением станет отмена анонимности экспертизы Роскомнадзора. Любое заключение по итогам анализа опасного контента в интернете, по мнению специалистов, должно быть подписано.

Руководитель центра кризисной психологии, член общественного Совета ФСИН РФ Михаил Хасьминский считает необходимым принять закон, исключающий возможность анонимно вести страницы в социальных сетях.

«Моя позиция по „группам смерти“ неизменна: необходимо принятие законодательства о деанонимизации социальных сетей с четким контролем, ведь это уже такая же реальность, как и все остальное. В принципе, такое уже есть и работает. Перекрывают же доступ к порносайтам, значит, технически это возможно, нужно лишь законодательно это закрепить», — сказал Хасьминский.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:50 +3
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Комментарии
Bokassa
Написано сегодня, в 13:39
да чтоб вы провалились, будто других важных проблем нет
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+1
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 13:51
Все сотрудники и приближенные к ним блогеры этих сайтов знают всех, кто зарегистрирован на их сайт, читают всё (даже переписку) и удаляют свои сообщения, но делают вид, что не в курсе...
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+1
besenok
Написано сегодня, в 14:23
Какая программа борьбы с группами"Смерь"" ? Пахнет УТОПИЕЙ.
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0
Ptijka1
Написано сегодня, в 14:27
Обратили внимание на эту проблему,это уже хорошо.
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+1
Online
BenZziНовая_радуга Online
Написано сегодня, в 14:43
Ptijka1, согласна с вами.
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0
Online
Хронос Online
Написано сегодня, в 14:56
Под этот закон запретят в соцсетях анонимов. Только регистрация 20 раз проверенная, наверное еще номера снилс или паспорта будут требовать, чтобы зарегаться! Короче слежка повсеместная, сказал или написал не то, готовь сухари! Это возвращение в 30-е годы, только там социализм строили, а теперь капитализм! Это еще хуже!
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