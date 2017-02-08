Специальную госструктуру для борьбы с "группами смерти" хотят создать в России

Создать специальные госструктуры, законодательно исключить анонимное ведение социальных сетей, а также сделать использование интернета при склонении детей к суициду отягощающим обстоятельством. Эти и другие предложения для борьбы с «группами смерти» будут озвучены экспертами во время «нулевого» чтения законопроекта о запрете склонения к совершению суицида, которое пройдет в Общественной палате РФ (Миусская пл., д. ) 16 февраля в 14:00.



Как сообщает пресс-служба Общественной палаты РФ, в рамках мероприятия экспертами будет предложена для обсуждения своя редакция изменений в статью 110 УК РФ «Доведение до самоубийства».



Со слов модератора «нулевого чтения», члена ОП РФ Юлии Зимовой. Палата «станет площадкой, которая возьмет на себя контроль за ситуацией, будет работать в связке с максимальным количеством министерств, ведомств, профильных фондов и активными гражданами». «На данный момент проблема самоубийств среди подростков обсуждается довольно однобоко. Общественные слушания положат начало комплексному решению проблемы и объединят всех ответственных за интернет-безопасность молодежи», — отметила Зимова.



В свою очередь, президент Российской ассоциации телефонной экстренной психологической помощи Андрей Камин в ходе обсуждения выступит с инициативой о создании специализированной госструктуры, которая бы отвечала за противодействие таким группам.



«Отсутствие такой специализированной организации в России — большая проблема сегодня. С одной стороны, это дело экстренных медицинских служб, с другой стороны — Следственного комитета, но ни одна из этих организаций не обязана заниматься деятельностью таких групп. Между этими ведомствами существует огромная пропасть, в которую и попадает наша проблема», — считает эксперт.



Еще одним предложением станет отмена анонимности экспертизы Роскомнадзора. Любое заключение по итогам анализа опасного контента в интернете, по мнению специалистов, должно быть подписано.



Руководитель центра кризисной психологии, член общественного Совета ФСИН РФ Михаил Хасьминский считает необходимым принять закон, исключающий возможность анонимно вести страницы в социальных сетях.



«Моя позиция по „группам смерти“ неизменна: необходимо принятие законодательства о деанонимизации социальных сетей с четким контролем, ведь это уже такая же реальность, как и все остальное. В принципе, такое уже есть и работает. Перекрывают же доступ к порносайтам, значит, технически это возможно, нужно лишь законодательно это закрепить», — сказал Хасьминский.