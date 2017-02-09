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Сахалинские школьники снова начнут получать молоко с 17 февраля

Сахалинские школьники снова начнут получать молоко с 17 февраля

В некоторые школы перестали поставлять полезный продукт из-за сбоя в системе госзакупок

С 1 февраля бесплатное молоко перестали выдавать в нескольких школах Сахалинской области. Некоторые родители подозревают руководство образовательных учреждений в перепродаже полезного продукта. 

Островные врачи отмечают, сбой поставки молочного продукта совпал с сезонным периодом гиповитаминоза.

- Запасы организма на сложный период года истощаются как раз к февралю. Для детей и подростков в это время прежде всего важен разнообразный рацион питания. Обязательны рыба, овощи и зелень. В перечне продуктов, которые спасут от гиповитаминоза есть и молоко. Оно поставляет в неокрепшие организмы целый комплекс витаминов и микроэлементов, - рассказывает главный врач Сахалинского областного центра медицинской профилактики Елена Малицкая.

Специалисты спешат заверить, отсутствие молока в школах - проблема временная. Волнения начались из-за сбоя в новой единой системе государственных закупок, которая заработала во всех субъектах страны с 1 января. Проблема касается продления поставок с нового года.

В штатном режиме поставки молока в сахалинские школы должны возобновиться уже с 17 февраля.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:38 +2
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Комментарии
Online
Сандра Клайд Online
Написано сегодня, в 13:15
на картинке молоко в пакетиках только Южно-Сахалинского молокозавода, ОДНАКО! в Корсаковских школах выдают детям пакетики молока, произведенные далеко на материке, например, в Краснодарском крае, в Амурской области, странно зачем тогда на местном молокозаводе оборудовали линию для разлива в маленькую тару если молоко все-равно закупают у черта на куличках?
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+1
Ярославчик
Написано сегодня, в 13:30
Сандра Клайд, Племянник со школы носит сахалинское молоко. Такое, как на картинке.
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0
Ярославчик
Написано сегодня, в 13:42
Сандра Клайд, племяннику в школе дают сахалинское молоко, такое как на картинке.
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0
Натали)))
Написано сегодня, в 13:16
Нам со вчерашнего дня начали выдавать
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0
Online
Tatiana15 Online
Написано сегодня, в 14:39
В Оху везут аж с Пятигорска! Хотя нам очень нравится поронайское и южносахалинское молоко!
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0
AlbinaBengalskaya
Написано сегодня, в 14:54
Ребенку в школе вместо молока давали свежие огурцы, яблоки, грушу даже один раз, кексики - по мне, так прекрасно, хоть разнообразие какое-то))
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0
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