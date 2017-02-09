Сахалинские школьники снова начнут получать молоко с 17 февраля

С 1 февраля бесплатное молоко перестали выдавать в нескольких школах Сахалинской области. Некоторые родители подозревают руководство образовательных учреждений в перепродаже полезного продукта.

Островные врачи отмечают, сбой поставки молочного продукта совпал с сезонным периодом гиповитаминоза.

- Запасы организма на сложный период года истощаются как раз к февралю. Для детей и подростков в это время прежде всего важен разнообразный рацион питания. Обязательны рыба, овощи и зелень. В перечне продуктов, которые спасут от гиповитаминоза есть и молоко. Оно поставляет в неокрепшие организмы целый комплекс витаминов и микроэлементов, - рассказывает главный врач Сахалинского областного центра медицинской профилактики Елена Малицкая.

Специалисты спешат заверить, отсутствие молока в школах - проблема временная. Волнения начались из-за сбоя в новой единой системе государственных закупок, которая заработала во всех субъектах страны с 1 января. Проблема касается продления поставок с нового года.

В штатном режиме поставки молока в сахалинские школы должны возобновиться уже с 17 февраля.