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Премии для талантливой сахалинской молодежи предлагают увеличить в два раза
Ykt.ru

Премии для талантливой сахалинской молодежи предлагают увеличить в два раза

После вступления в силу поправок сумма вырастет до 120 тыс. рублей

Поправки в закон о премиях Сахалинской области для поддержки талантливой молодежи обсудили на заседании комитета по спорту, туризму и молодежной политике.
 
Как сообщает пресс-служба облдумы, представляя законопроект, председатель комитета Андрей Хапочкин отметил, что предлагается увеличить предельную сумму премий в 2 раза.
 
Сейчас максимальный размер премии составляет 60 тыс. рублей, после вступления в силу поправок сумма увеличится до 120 тыс. рублей.
Документ разработан с целью повышения престижа данной премии, возникновению здоровой конкуренции среди молодежи, повышению результативности их выступлений. 
 
Законопроект внесен в областную Думу депутатами Александром Зенкиным, Натальей Коршуновой, Евгением Лотиным и Андреем Хапочкиным.
Решением комитета одобрена концепция законопроекта. Он рекомендован к принятию областной Думой в первом чтении.
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:19 +1
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Комментарии
Matso
Написано сегодня, в 16:35
Хотелось бы увидеть список талантлевой молодежи и их родителей)))
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