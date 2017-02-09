Премии для талантливой сахалинской молодежи предлагают увеличить в два раза

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После вступления в силу поправок сумма вырастет до 120 тыс. рублей

Поправки в закон о премиях Сахалинской области для поддержки талантливой молодежи обсудили на заседании комитета по спорту, туризму и молодежной политике.

Как сообщает пресс-служба облдумы, представляя законопроект, председатель комитета Андрей Хапочкин отметил, что предлагается увеличить предельную сумму премий в 2 раза.

Сейчас максимальный размер премии составляет 60 тыс. рублей, после вступления в силу поправок сумма увеличится до 120 тыс. рублей.

Документ разработан с целью повышения престижа данной премии, возникновению здоровой конкуренции среди молодежи, повышению результативности их выступлений.

Законопроект внесен в областную Думу депутатами Александром Зенкиным, Натальей Коршуновой, Евгением Лотиным и Андреем Хапочкиным.

Решением комитета одобрена концепция законопроекта. Он рекомендован к принятию областной Думой в первом чтении.