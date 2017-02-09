Ykt.ru
Премии для талантливой сахалинской молодежи предлагают увеличить в два раза
После вступления в силу поправок сумма вырастет до 120 тыс. рублей
Поправки в закон о премиях Сахалинской области для поддержки талантливой молодежи обсудили на заседании комитета по спорту, туризму и молодежной политике.
Как сообщает пресс-служба облдумы, представляя законопроект, председатель комитета Андрей Хапочкин отметил, что предлагается увеличить предельную сумму премий в 2 раза.
Сейчас максимальный размер премии составляет 60 тыс. рублей, после вступления в силу поправок сумма увеличится до 120 тыс. рублей.
Документ разработан с целью повышения престижа данной премии, возникновению здоровой конкуренции среди молодежи, повышению результативности их выступлений.
Законопроект внесен в областную Думу депутатами Александром Зенкиным, Натальей Коршуновой, Евгением Лотиным и Андреем Хапочкиным.
Решением комитета одобрена концепция законопроекта. Он рекомендован к принятию областной Думой в первом чтении.
Комментарии
Matso
Написано сегодня, в 16:35
Хотелось бы увидеть список талантлевой молодежи и их родителей)))
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