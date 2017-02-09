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Холмских воинов-интернационалистов поздравили концертом

Холмских воинов-интернационалистов поздравили концертом

Праздник прошел в кинодосуговом центре "Россия"

В фойе кинодосугового центра «Россия» состоялся торжественный концерт, приуроченный к 28-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Со сцены в адрес бойцов, которые каждый день шли на подвиг, звучали слова благодарности и признательности.

«Войны в судьбе поколений» – так назвали организаторы этот вечер. Минутой молчания почтили присутствующие в зале память тех солдат, кого уже нет в этой жизни. Печальной птицей пролетела эта минута над притихшим залом, и скорбным эхом отозвался в сердцах каждый удар метронома. Но жизнь продолжается, и в знак этого вечер ознаменовался ярким праздничным концертом. Свои лучшие выступления воинам-афганцам подарили холмские самодеятельные таланты - Надежда Алексеева, Стас Боровских, Илья Родионов, Екатерина Гребенникова, Анна Захарова и Валерия  Шаймулина.

Напомним, 15 февраля 1989 года последние советские войска покинули государство Афганистан. Так закончилась 10-летняя война, в которой Советский Союз потерял свыше 15 тысяч своих граждан. И понятно, что День вывода войск из Афганистана — это, и праздник афганцев-ветеранов, и день памяти и скорби обо всех погибших воинах-интернационалистах.

Автор: Александр Астапович, сегодня, в 08:50 +3
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