Холмских воинов-интернационалистов поздравили концертом

В фойе кинодосугового центра «Россия» состоялся торжественный концерт, приуроченный к 28-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Со сцены в адрес бойцов, которые каждый день шли на подвиг, звучали слова благодарности и признательности.

«Войны в судьбе поколений» – так назвали организаторы этот вечер. Минутой молчания почтили присутствующие в зале память тех солдат, кого уже нет в этой жизни. Печальной птицей пролетела эта минута над притихшим залом, и скорбным эхом отозвался в сердцах каждый удар метронома. Но жизнь продолжается, и в знак этого вечер ознаменовался ярким праздничным концертом. Свои лучшие выступления воинам-афганцам подарили холмские самодеятельные таланты - Надежда Алексеева, Стас Боровских, Илья Родионов, Екатерина Гребенникова, Анна Захарова и Валерия Шаймулина.

Напомним, 15 февраля 1989 года последние советские войска покинули государство Афганистан. Так закончилась 10-летняя война, в которой Советский Союз потерял свыше 15 тысяч своих граждан. И понятно, что День вывода войск из Афганистана — это, и праздник афганцев-ветеранов, и день памяти и скорби обо всех погибших воинах-интернационалистах.